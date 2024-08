F1, Fred Vasseur: “Siamo pronti a far gioire i tifosi della Ferrari a Monza”

Tutto pronto per il GP più atteso per i tifosi della Ferrari nel Mondiale di F1. Si gareggia in Italia: appuntamento nel weekend sulla storica pista di Monza dove la Rossa va a caccia di un risultato importante.

A caricare l’ambiente alla vigilia ci pensa il team principal della casa di Maranello, Fred Vasseur: “Arriviamo a Monza su di morale per come siamo riusciti a performare in gara a Zandvoort. Monza è una gara a sé stante sotto ogni aspetto. La pista è unica nel suo genere, è rimasta l’unica super veloce presente in calendario, e quest’anno sarà almeno in parte da riscoprire dato che è stata interamente riasfaltata e anche i cordoli di alcune curve sono stati modificati”.

E aggiunge: “Ma per noi è speciale soprattutto perché sappiamo di poter contare sul supporto di decine di migliaia di nostri tifosi che sono pronti a spingerci al massimo e, giustamente, pretendono da noi dei grandi risultati. L’obiettivo, mio, dei piloti e di tutta la Scuderia è tornare a far saltare di gioia i tifosi: per questo ci siamo preparati scrupolosamente e introdurremo sulla SF-24 alcuni aggiornamenti che speriamo ci possano far fare un altro passo avanti in termini di competitività”.