F1, forte vento a Zandvoort e ipotesi cancellazione delle prove libere del GP d’Olanda

Si preannuncia un venerdì molto complicato a Zandvoort per la Formula Uno, che torna protagonista dopo quasi un mese di pausa estiva con le prime prove libere del Gran Premio d’Olanda 2024, valevole come quindicesimo atto stagionale del Mondiale. Purtroppo la giornata rischia di essere condizionata pesantemente dal maltempo, a causa del forte vento che imperversa da ieri sulla costa del Mare del Nord.

Le previsioni odierne sono leggermente migliori ma ancora abbastanza estreme, con vento intenso e raffiche da sud-ovest fino a 85 km/h che porterebbero anche a possibili tempeste di sabbia, vista la vicinanza del circuito (soprattutto in alcuni punti) al mare. Temperature stabili attorno ai 19-20°C e cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, dopo una mattinata in cui non sono esclusi deboli e veloci precipitazioni.

Un contesto climatico che rischia dunque di stravolgere il programma di lavoro dei team, senza escludere addirittura l’eventuale cancellazione delle prime due sessioni di Free Practice. Al netto della variabile meteo, c’è grande curiosità per rivedere in azione i quattro top team che hanno battagliato per il podio a Spa-Francorchamps nell’ultimo round andato in scena prima delle vacanze estive.

L’idolo locale Max Verstappen vuole porre fine alla sequenza di quattro gare consecutive senza vittoria, per ristabilire le gerarchie di inizio anno e blindare definitivamente il poker iridato, ma il fenomeno olandese della Red Bull dovrà fare i conti con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell e con le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.