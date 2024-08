F1, Fernando Alonso: “Per Aston Martin la priorità è trovare la strada giusta verso il 2025”

Fernando Alonso non sta vivendo un 2024 all’altezza delle aspettative, soprattutto a causa delle deludenti prestazioni di Aston Martin rispetto ai quattro top team del momento Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. Il veterano spagnolo è consapevole di dover attendere almeno la prossima stagione per sperare di tornare stabilmente nella lotta per i podi, mentre nell’ultima fase di questo campionato sarà costretto a sgomitare a centro gruppo.

“Il nono e il decimo posto, a ogni gara, è il nostro obiettivo. Le prime quattro squadre sono tra i 30 e i 45 secondi davanti a noi ogni gara. Per essere tra i primi otto, abbiamo bisogno di un ritiro da parte delle auto che ci precedono. Quindi, sì, assicurarsi il nono e il decimo posto non è così facile. In effetti, nelle ultime gare non ci siamo mai riusciti“, dichiara l’ex ferrarista alla vigilia del weekend di Zandvoort.

“Credo che andare a punti ed essere in Q3 sarà l’obiettivo di ogni fine settimana. Ma questo è in termini di risultati e di cose che si vedono. Sullo sfondo, abbiamo molti test, tante idee sulla vettura che vogliamo provare in preparazione della macchina del prossimo anno e cose del genere“, spiega il due volte campione del mondo (fonte: Motorsport.com).

“Questa sarà la mia più grande motivazione e speranza per le restanti dieci gare: avere una buona comprensione di molti dei punti interrogativi che abbiamo e finire la stagione con un’idea chiara. Non importa se saremo o meno nei punti, ma dobbiamo assicurarci di iniziare il prossimo anno sulla strada giusta“, conclude il 43enne nativo di Oviedo.