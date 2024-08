F1, che obiettivi per la Ferrari a Monza? Le indicazioni da Zandvoort e gli aggiornamenti

Considerando le premesse della vigilia va in archivio con un bilancio oltremodo positivo per la Ferrari il Gran Premio d’Olanda 2024, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le pessime prestazioni evidenziate tra prove libere e qualifiche facevano presagire una triste domenica, ma la Scuderia di Maranello ha saputo tirar fuori gli artigli disputando una gara gagliarda e conquistando un buon risultato di squadra.

Entrambi i piloti si sono resi protagonisti di una rimonta esaltante, con Charles Leclerc che ha arpionato un podio totalmente insperato (3° partendo 6°) e Carlos Sainz risalito dalla decima alla quinta posizione davanti alla Red Bull di Perez e a entrambe le Mercedes. Da applausi in questa occasione la strategia del muretto box, impeccabile specialmente nel timing della chiamata al box del monegasco per effettuare un doppio undercut su Russell e Piastri.

Risultato a parte, sono il ritmo e la gestione gomme della SF-24 a far ben sperare in vista delle prossime tappe del campionato già a partire dal Gran Premio d’Italia. Tra pochi giorni infatti si torna in pista nel Tempio della Velocità, a Monza, davanti ai Tifosi della Rossa per un fine settimana che si preannuncia scoppiettante e decisamente aperto almeno in ottica podio.

Il dominio McLaren a Zandvoort è stato abbastanza impressionante e non sarà facile contendere la vittoria ad un Lando Norris in stato di grazia al volante della sua MCL38, ma il circuito brianzolo presenta delle caratteristiche diametralmente opposte a quelle del tortuoso tracciato neerlandese, di conseguenza i quattro top team potrebbero ricompattarsi sulla falsariga di Spa. In questo contesto, Ferrari confida negli sviluppi che introdurrà a Monza per tornare in lotta per qualcosa di importante.