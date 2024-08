F1, Charles Leclerc: “Le ultime gare non cambiano le nostre aspettative. Obiettivo podio, non vittoria”

Charles Leclerc e la Ferrari si avvicinano a questo Gran Premio d’Italia a Monza con aspettative teoricamente maggiori rispetto agli ultimi appuntamenti. Il monegasco ha raggiunto un bellissimo terzo posto nell’ultima gara a Zandvoort grazie a una grande strategia indovinata dal Cavallino Rampante.

Il pilota numero 16 ha comunque voluto abbassato quelle che sono le pretese per questo weekend in casa: “Non voglio che gli ultimi due podi cambino troppo le nostre aspettative. Siamo in un momento in cui fatichiamo, ma abbiamo capito delle cose dopo Zandvoort. Magari lotteremo per il podio ma non so se lotteremo per la vittoria. Portiamo aggiornamenti che dovrebbero spingerci nella direzione giusta una volta messo tutto assieme. Questo aggiornamento dovrebbe aiutarci a migliorare un aspetto preciso della macchina. Baku e Singapore dovrebbero essere le piste giuste per un test, ma magari già qui vedremo se saremo nelle direzione giusta.

Su Hamilton e il suo futuro alla Ferrari: “Hamilton? Non ha bisogno di avere indicazioni, ma guidare a Monza per la Ferrari è speciale. Noi ne abbiamo ovunque di sostegno, ma qui è davvero speciale. Avere tanto supporto è unico e il prossimo anno lo vivremmo assieme, sarà speciale. Ma ora dobbiamo portare la macchina il più in alto possibile”.

Monza è sempre un luogo speciale per la Rossa: “Non è un weekend normale, c’è attenzione da inizio settimana e questo carica. A livello emotivo né speciale ed è estremamente importante fare bene. Abbiamo sempre sfruttato bene qui il nostro pacchetto a basso carico e speriamo sia un buon weekend. Qui vedi la passione di chi arriva qui per vedere la Ferrari, la loro gioia, il loro supporto nei confronti di ogni membro del team. È una settimana stancante, ma arriva anche una grande energia positiva”.