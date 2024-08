F1, Carlos Sainz: “Una gara che ci conforta, McLaren avanti. A Monza in lotta con gli altri”

Una gara consistente e in rimonta per Carlos Sainz e la Ferrari. Ieri la Rossa sembrava dispersa a Zandvoort (Paesi Bassi), quindicesima tappa del Mondiale 2024 di F1. In particolare, lo spagnolo non era andato oltre l’undicesimo posto nelle qualifiche, pagando sia la poca prestazione offerta dalla vettura che i problemi di affidabilità (avaria al cambio) che avevano reso impossibile una preparazione adeguata al time-attack.

Quest’oggi, però, la Rossa ha avuto un comportamento convincente e l’iberico è riuscito a concludere in quinta posizione, rendendosi protagonista di tanti sorpassi, tra cui uno spettacolare all’esterno, percorrendo curva-1, nei confronti del messicano Sergio Perez (Red Bull).

“Dopo le qualifiche eravamo tutti delusi, ma per valutare un week end bisogna sempre aspettare la gara. Possiamo essere contenti, viste le difficoltà che ci aspettavamo su questa pista che non si adatta particolarmente alle caratteristiche della nostra vettura“, ha raccontato il madrileno ai microfoni di Sky Sport. “La McLaren ha mostrato una grande velocità e la vittoria di Lando Norris è stata netta“, ha aggiunto Sainz.

Scuderia di Woking che nel round olandese ha introdotto un pacchetto di aggiornamento consistente, una cosa programmata in casa Ferrari per l’appuntamento di Monza (30 agosto-1° settembre): “Saremo in lotta per il podio, non penso per la vittoria visto che la McLaren ha un bel margine di vantaggio“, ha concluso il ferrarista.