Equitazione: Lorenzo De Luca vince a Valkenswaard nel Global Champions Tour!

Valkenswaard si conferma un posto speciale per Lorenzo De Luca. Il cavaliere italiano infatti, su un campo di gara che spesso in passato l’ha visto primeggiare in vari concorsi, si è appena imposto nella tredicesima tappa del Global Champions Tour 2024.

Montando Denver de Talma, l’azzurro ha dapprima trovato il primo percorso netto con un tempo di 74.57 che gli ha consentito di accedere al jump off a 5, di cui peraltro ha fatto parte anche lo svedese Henrik von Eckermann, replicando poi la perfezione anche allo spareggio, con un crono di 40.06, decisivo per anticipare l’olandese Harrie Smolders, secondo in 41.26 in sella a Monaco N.O.P., mentre in terza piazza si è proprio sistemato il sopracitato von Eckermann (tempo di 39.61 al jump off, ma con 4 penalità).

Con questa affermazione, Lorenzo De Luca (79 punti in classifica) guadagna di diritto – in quanto vincitore di tappa – l’accesso ai playoff del Global Champions Tour 2024, in una classifica generale che al momento vede l’austriaco Max Kuhner sistemarsi davanti a tutti, a 234 punti; con il campione olimpico di Parigi 2024 Christian Kukuk (Germania), secondo a 209 punti, e il bronzo di Parigi 2024 Maikel van der Vleuten (Paesi Bassi), in terza posizione a 199 punti.

Un viatico straordinario, quello dell’affermazione del cavaliere italiano, per lanciare l’appuntamento della prossima settimana, al Circo Massimo, della Global Champions League e del Global Champions Tour in quel di Roma.