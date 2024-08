Equitazione, i convocati dell’Italia per il Champions Tour di salto ostacoli: sei azzurri in gara a Roma

Dal 30 agosto al 1° settembre si terrà a Roma la tappa italiana della Champions League di salto ostacoli, che prevede, come di consueto, anche l’appuntamento con il Champions Tour: saranno nel complesso sei gli italiani in gara al Circo Massimo.

Il Commissario Tecnico dell’Italia, Marco Porro, ha convocato per la manifestazione Arnaldo Bologni, Piergiorgio Bucci, Emanuele Camilli ed il graduato scelto dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi. A questi quattro azzurri, al via per scelta tecnica, se ne aggiungeranno altri due.

La posizione nel ranking internazionale consente, grazie al FEI Invitation System, di essere al via anche all’appuntato Emanuele Gaudiano, infine l’invito del Comitato Organizzatore è andato al carabiniere Giacomo Casadei, che disputerà anche la Champions League con i Mexico Amigos.