Diego Aldo Pettorossi: “Sono rammaricato per il mancato ripescaggio. Le Olimpiadi sono incredibili”

Un 20.53 che, essendo arrivato al secondo posto della sua serie di ripescaggio, lo lascia fuori dalle semifinali dei 200 metri maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove invece vi saranno Fausto Desalu e Filippo Tortu.

Diego Aldo Pettorossi, intercettato dai microfoni di Rai Sport, ha detto: “Diciamo che potevo giocarmela per vincere il ripescaggio. Non sono partito benissimo, mi manca un po’ di esperienza: ho fatto il possibile. Mi sentivo li, sono rammaricato: la vedo comunque come una bellissima esperienza formativa per la mia carriera”.

Poi lo sprinter classe 1997 ha aggiunto: “Sapevo che per passare in semifinale sarebbe servito un tempo intorno ai 20.50: l’occasione era li, purtroppo non l’ho presa. Ma essere qua, nonostante l’ultima posizione nel ranking, è già qualcosa di importante. L’obiettivo era la semifinale, non l’ho raggiunto: mi dispiace. Mi porto comunque qualcosa di incredibile a casa. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto”.

Il programma dell’atletica proseguirà nella serata, con le finali che assegneranno le medaglie: l’Italia ci proverà nel martello femminile con Sara Fantini e nel lungo maschile con Mattia Furlani.