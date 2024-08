Cosa cambia per Sinner nel ranking ATP con una vittoria per ritiro: proiezioni e punti assegnati

Jannik Sinner non ha avuto bisogno di scendere in campo questa sera per affrontare Jordan Thompson al Masters 1000 di Cincinnati. L’australiano si è infatti ritirato a causa di un problema alle costole e così il numero 1 del mondo si è qualificato ai quarti di finale senza giocare, guadagnandosi così il diritto di sfidare il russo Andrey Rublev sul cemento della località statunitense.

Il numero 1 del mondo ha così guadagnato 100 punti senza spendere energie e si è issato a quota 8.960 punti, rafforzando il primo posto nel ranking ATP con un margine di 1.500 lunghezze nei confronti del serbo Novak Djokovic (7.460, assente a Cincinnati) e ben 1.600 sullo spagnolo Carlos Alcaraz (7.360, impegnato contro il francese Gael Monfils).

Jannik Sinner può incrementare il proprio bottino se dovesse farsi strada nel torneo: in caso di semifinale guadagnerebbe altri 200 punti (400 complessivi) e si porterebbe a quota 9.160, con la finale ne incasserebbe 650 complessivi e andrebbe a 9.410 punti, alzando al cielo il trofeo si porterebbe a quota 9.760 punti.

PROIEZIONI RANKING ATP DI JANNIK SINNER

Quarti di finale a Cincinnati: numero 1 con 8.960 punti.

Eventuale semifinale a Cincinnati: numero 1 con 9.160 punti.

Eventuale finale a Cincinnati: numero 1 con 9.410 punti.

Eventuale vittoria Cincinnati: numero 1 con 9.760 punti.