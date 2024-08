Come cambia il tabellone di Sinner agli US Open con l’eliminazione di Alcaraz. Anche Arnaldi può sognare

Un fulmine a ciel sereno. L’eliminazione di Carlos Alcaraz ha un impatto piuttosto importante nella parte alta del tabellone di singolare maschile degli US Open 2024. Lo spagnolo (n.3 ATP), uscito sconfitto dal match contro l’olandese Botic van de Zandschulp, non potrà quindi ambire alla corona di questo Slam. Come cambia questo risultato il percorso di Jannik Sinner?

Come è noto, Alcaraz si trovava nella stessa parte del main draw dell’altoatesino. C’era, quindi, l’eventualità di uno scontro in semifinale tra il n.1 del mondo e lo spagnolo. Chiaramente, questa battuta d’arresto dell’iberico cambia il quadro. Sinner perde uno dei suoi avversari più forti, ma dovrà comunque prestare molta attenzione.

Il pusterese, infatti, nel terzo turno giocherà contro l’australiano Chris O’Connell e in caso di vittoria potrebbe essere atteso già da un complicato incrocio, opposto all’americano Tommy Paul (n.14 del seeding). Nei quarti di finale, poi, la partita da temere maggiormente contro il russo Daniil Medvedev. Il moscovita, presentasi a questo Major non con risultati roboanti, sembra proprio aver ritrovato la sua forma migliore.

È probabile, quindi, che Medvedev sarà sul percorso di Sinner, replicando quanto era accaduto a Wimbledon. Jannik, chiaramente, cercherà di prendersi una rivincita, sapendo poi che nel penultimo atto non ci sarà Alcaraz. Uno spicchio di tabellone, quello lasciato vacante dall’iberico, in cui potrebbe accadere di tutto. Il giocatore più qualificato è l’australiano Alex de Minaur, ma attenzione anche a Matteo Arnaldi.

Il ligure sarà opposto all’australiano Jordan Thompson e ci sono chance per proseguire. In caso di vittoria ci sarebbe l’incrocio con il vincente della sfida tra de Minaur e Daniel Evans e Matteo può giocarsela. In un ipotetico quarto di finale i possibili rivali sarebbero van de Zandschulp, il britannico Jack Draper, il belga David Goffin e il ceco Tomas Machac. Pertanto, l’allievo di Alessandro Petrone potrebbe avere una grande possibilità e il suggestivo derby in semifinale con Sinner potrebbe verificarsi.

TABELLONE US OPEN 2024 JANNIK SINNER

Terzo turno: Chris O’Connell

Ottavi di finale: Tommy Paul [14]/Gabriel Diallo

Quarti di finale: Daniil Medvedev [5]/Flavio Cobolli/Jakub Mensik

Semifinale: Alex de Minaur [10]/Jack Draper [25]/Matteo Arnaldi [30]

Finale: Novak Djokovic [2]/Alexander Zverev [4]/Andrey Rublev [7]