Come cambia il tabellone di Sinner a Cincinnati con l’eliminazione di Griekspoor: una sorpresa al debutto

Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati dopo un torneo non pienamente soddisfacente a Montreal, laddove difendeva il titolo conquistato a Toronto nel 2023 e si è fermato nei quarti di finale contro Andrey Rublev, non apparendo particolarmente in forma dopo la tonsillite accusata che l’ha costretto a saltare i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Sinner che in Ohio lo scorso anno si fermò al primo turno contro Dusan Lajovic dopo il titolo in Canada e che quest’anno poteva debuttare contro Tallon Griekspoor, avversario di diverse battaglie nell’ultimo anno e che spesso l’ha messo in difficoltà. Ma non sarà l’olandese ad accogliere nel torneo il numero 1 del mondo, ma il qualificato statunitense Alex Michelsen.

Michelsen ha superato brillantemente le qualificazioni battendo il belga Zizou Bergs e il connazionale Mackenzie McDonald, prima di dominare il primo turno contro Griekspoor: eccetto un passaggio a vuoto a fine secondo set, nel primo e nel terzo lo statunitense ha di fatto spazzato via dal campo il neerlandese.

Si tratterà di un’incognita per Sinner, visto che i due non si sono mai affrontati e Michelsen ha un tennis molto personale, solido in entrambi i fondamentali e molto anticipato, ma difficilmente può reggere la velocità di crociera dell’altoatesino imposta nello scambio. Agli ottavi di finale probabilmente la sfida sarà contro Ugo Humbert, mentre nei quarti potrebbe ancora sfidare Andrey Rublev, per poi incrociare in semifinale Alexander Zverev o Grigor Dimitrov.