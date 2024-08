Come cambia il tabellone di Musetti agli US Open con l’eliminazione di Rune. Anche Berrettini potenzialmente coinvolto

In archivio la prima giornata dello US Open 2024 che ha visto spiccare su tutto a livello maschile l’eliminazione particolarmente sorprendente da parte di Holger Rune per mano di Brandon Nakashima in tre set nettissimi. L’annata piuttosto negativa del giocatore danese continua imperterrita e neanche l’ottimo torneo di Cincinnati nel quale ha raggiunto la semifinale ha dato la fiducia necessaria per arrivare a New York.

Un’eliminazione quella di Rune che avviene nei pressi della zona di tabellone in cui è posto Lorenzo Musetti: il carrarino sembrava dovesse affrontare il giocatore di Gentofte al terzo turno, invece non sarà così. Adesso al secondo turno avrà la sfida contro Miomir Kecmanovic e al terzo troverà uno tra Arthur Cazaux e Brandon Nakashima, con una chance in mano discreta per raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale a Flushing Meadows.

Un discorso nel quale potrebbe entrare anche Matteo Berrettini che ora al secondo turno affronterà Taylor Fritz e, in caso di successo, troverebbe uno tra Ugo Humbert e Francisco Comesana al terzo turno. Poi gli ottavi di finale sarebbero contro uno probabilmente tra Casper Ruud e Gael Monfils e i quarti di finale contro Alexander Zverev, che non avrà più l’insidia Rune sulla sua strada.