Come cambia il tabellone degli US Open senza Djokovic: occasione per Zverev e…gli americani

Nel giro di due giorni gli equilibri sono decisamente cambiati nel tabellone principale maschile. Le uscite di scena di Carlos Alcaraz e di Novak Djokovic hanno cambiato non poco lo spartito, relativamente a chi potrà ambire al successo finale. Tra i favoriti c’è a maggior ragione Jannik Sinner, ma l’altoatesino finora non ha brillato particolarmente e soprattutto il suo livello psicofisico non sembra essere al top. Vedremo se già da oggi contro l’australiano Chris O’Connell le cose cambieranno.

Alla prova dei fatti, in attesa che oggi siano ultimati gli ultimi terzi turni, il quadro dei qualificati agli ottavi di finale è il seguente:

TABELLONE OTTAVI DI FINALE US OPEN 2024

Sinner [1]/O’Connell vs Diallo/Paul [14]

Medvedev [5]/Cobolli [31] vs Mensik/Borges

Goffin/Machac vs Draper [25]/Van de Zandschulp

Arnaldi [30]/Thompson vs Evans/de Minaur [10]

Ruud [8] vs Fritz [12]

Nakashima vs Zverev [4]

Rublev [6] vs Dimitrov [9]

Tiafoe [20] vs Popyrin [28]

Sinner avrà sicuramente dei rivali in meno in ottica semifinale e Finale, ma il suo percorso resta impegnativo. Nell’eventualità di una vittoria contro O’Connell, molto probabilmente ci sarà l’americano Tommy Paul, che sta esprimendo un ottimo tennis. Nei quarti, l’incrocio più probabile è quello con il russo Daniil Medvedev, replicando quanto accaduto a Wimbledon. Jannik, chiaramente, si augura che il riscontro finale sia diverso rispetto a Londra.

In questo quadro, è Alexander Zverev quello ch ha il percorso migliore. Vittorioso nella mattina italiana contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, Sascha giocherà gli ottavi di finale contro l’americano Brandon Nakashima, a segno contro Lorenzo Musetti. Lo statunitense sta giocando piuttosto bene, ma è da capire se potrà davvero mettere in difficoltà un avversario che al servizio è decisamente più forte di Musetti.

Zverev, sulla carta, sembra avere un’autostrada fino alla Finale, dal momento che nei quarti c’è l’incrocio con il vincente del match tra Casper Ruud e Taylor Fritz e in semifinale uno tra Andrey Rublev, Grigor Dimitrov, Frances Tiafoe e Alexei Popyrin. In tutto questo, gli americani hanno buone chance per avere due/tre giocatori nei quarti e tentare le proprie carte.