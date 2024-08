Cobolli-Hurkacz oggi in tv, ATP Cincinnati 2024: orario, programma, streaming

Oggi, venerdì 16 agosto, Flavio Cobolli sarà nuovamente in campo per disputare gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati. Il tennista romano affronterà una partita complicata contro il polacco Hubert Hurkacz (n.7 del ranking). Un percorso particolare quello di Cobolli, soprattutto pensando a quanto accaduto ieri nel derby contro Luciano Darderi.

Lo screzio in campo, sulla fase finale del primo set, ha fatto discutere. Il classe 2002 del Bel Paese, infatti, ha accusato l’italo-argentino di fingere e di non essere realmente infortunato. Un commento che ha portato alla reazione di Darderi, molto infastidito da quest’accusa e rivoltosi al giudice di sedia per l’accaduto. Il ritiro di Luciano all’inizio del secondo set ha portato Flavio a fare un passo indietro da questo punto di vista.

Un solo precedente tra i due e anche piuttosto recente. Il riferimento è all’incontro sull’erba di Halle, con vittoria di Hurkacz in due set, in un torneo nel quale si era spinto in Finale e fu sconfitto da Jannik Sinner. Hubi, per le sue caratteristiche, parte chiaramente favorito, ma attenzione ai grandi miglioramenti nel gioco che Cobolli ha apportato nel proprio tennis.

La sfida degli ottavi di finale tra Flavio Cobolli e Hubert Hurkacz nel Masters1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Sky Sport. La programmazione prevede Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 17.00 alle 20.45 e dalle 23.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

COBOLLI-HURKACZ OGGI IN TV ATP CINCINNATI 2024

Venerdì 16 agosto

Holcim Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Brandon Nakashima USA vs [6] Andrey Rublev

2. [7] Casper Ruud NOR vs Felix Auger-Aliassime CAN (non prima ore: 18:30)

3. [12] Ben Shelton USA vs Fabian Marozsan HUN (non prima ore: 19:00)

4. [5] Hubert Hurkacz POL vs Flavio Cobolli ITA

5. [1] Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA vs [OSE] Leylah Fernandez CAN / Yulia Putintseva KAZ

