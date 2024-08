Classifica Vuelta a España 2024, terza tappa: Wout van Aert consolida il primato, quinto Edoardo Affini

Passa agli archivi la terza tappa della Vuelta a España 2024 di ciclismo su strada, la Lousã-Castelo Branco di 191.2 km, ultima frazione in Portogallo, che rafforza la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, sulle spalle di Wout van Aert.

Nella frazione odierna arriva il successo del belga del Team Visma | Lease a Bike, che puntella il simbolo del primato allungando al primo posto in classifica generale con 13″ di vantaggio sullo statunitense Brandon McNulty, della UAE Team Emirates, secondo.

Terza piazza per il ceco Mathias Vacek, della Lidl – Trek, a 15″ dalla vetta, mentre il miglior italiano in graduatoria è Edoardo Affini, compagno di squadra di van Aert, quinto in graduatoria a 21″. Di seguito la classifica generale completa dopo la terza tappa della Vuelta.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2024 (terza tappa)

1 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 10:05:59

2 McNulty Brandon UAE Team Emirates + 13

3 Vacek Mathias Lidl-Trek + 15

4 Küng Stefan Groupama-FDJ + 19

5 Affini Edoardo Team Visma | Lease a Bike + 21

6 1 Schmid Mauro Team Jayco-AlUla + 29

7 1 Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe + 30

8 1 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team + 31

9 1 Almeida Joao UAE Team Emirates + 32

10 1 Oliveira Nelson Movistar Team + 33

11 1 Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe + 34

12 1 Skjelmose Mattias Lidl-Trek + 35

13 1 Vine Jay UAE Team Emirates + 37

14 1 Asgreen Kasper Soudal Quick-Step + 39

15 1 Baroncini Filippo UAE Team Emirates + 39

16 1 Cattaneo Mattia Soudal Quick-Step + 40

17 1 Tiberi Antonio Bahrain Victorious + 40

18 1 Frigo Marco Israel-Premier Tech + 41

19 1 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 42

20 1 Castrillo Pablo Equipo Kern Pharma + 42

21 1 Tejada Harold Astana Qazaqstan Team + 42

22 1 Arensman Thymen INEOS Grenadiers + 42

23 1 Berrade Urko Equipo Kern Pharma + 43

24 2 Geoghegan Hart Tao Lidl-Trek + 44

25 3 Martinez Daniel Red Bull-BORA-hansgrohe + 46

26 3 Yates Adam UAE Team Emirates + 47

27 3 Soler Marc UAE Team Emirates + 50

28 3 Poole Max Team dsm-firmenich PostNL + 50

29 3 Mas Enric Movistar Team + 52

30 3 Dunbar Edward Team Jayco-AlUla + 52

31 4 Carapaz Richard EF Education-EasyPost + 53

32 4 Sivakov Pavel UAE Team Emirates + 53

33 4 Rafferty Darren EF Education-EasyPost + 53

34 4 Scotson Callum Team Jayco-AlUla + 55

35 4 del Toro Isaac UAE Team Emirates + 55

36 4 Konrad Patrick Lidl-Trek + 57

37 4 Schelling Ide Astana Qazaqstan Team + 57

38 4 Haig Jack Bahrain Victorious + 57

39 4 Juaristi Txomin Euskaltel-Euskadi + 57

40 5 Uijtdebroeks Cian Team Visma | Lease a Bike + 58

41 6 De Plus Laurens INEOS Grenadiers + 59

42 6 Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers + 59

43 8 Lafay Victor Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:02

44 8 Berthet Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:03

45 8 Goossens Kobe Intermarché-Wanty + 01:04

46 8 Gaudu David Groupama-FDJ + 01:04

47 9 Izagirre Ion Cofidis + 01:05

48 9 O’Connor Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:05

49 11 Rivera Brandon INEOS Grenadiers + 01:06

50 11 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 01:06

51 11 Van Eetvelt Lennert Lotto Dstny + 01:07

52 12 Adrià Roger Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:07

53 12 Zana Filippo Team Jayco-AlUla + 01:07

54 13 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:07

55 13 Ciccone Giulio Lidl-Trek + 01:07

56 14 Valter Attila Team Visma | Lease a Bike + 01:08

57 14 Meurisse Xandro Alpecin-Deceuninck + 01:09

58 16 Costa Rui EF Education-EasyPost + 01:10

59 16 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:10

60 17 Rochas Rémy Groupama-FDJ + 01:12

61 17 Oomen Sam Lidl-Trek + 01:12

62 17 Taaramäe Rein Intermarché-Wanty + 01:13

63 17 Tusveld Martijn Team dsm-firmenich PostNL + 01:14

64 37 Campenaerts Victor Lotto Dstny + 01:14

65 17 Pacher Quentin Groupama-FDJ + 01:16

66 17 Kron Andreas Lotto Dstny + 01:16

67 18 Bennett George Israel-Premier Tech + 01:18

68 19 Braet Vito Intermarché-Wanty + 01:18

69 19 Caruso Damiano Bahrain Victorious + 01:18

70 19 Landa Mikel Soudal Quick-Step + 01:18

71 33 Groves Kaden Alpecin-Deceuninck + 01:19

72 18 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step + 01:19

73 18 Rodríguez Óscar INEOS Grenadiers + 01:19

74 18 Verona Carlos Lidl-Trek + 01:20

75 18 Germani Lorenzo Groupama-FDJ + 01:21

76 18 Strong Corbin Israel-Premier Tech + 01:21

77 19 López Martin Astana Qazaqstan Team + 01:22

78 19 Bittner Pavel Team dsm-firmenich PostNL + 01:22

79 19 Shaw James EF Education-EasyPost + 01:23

80 20 Riccitello Matthew Israel-Premier Tech + 01:24

81 22 Canal Carlos Movistar Team + 01:24

82 23 Lazkano Oier Movistar Team + 01:25

83 23 Meintjes Louis Intermarché-Wanty + 01:25

84 23 Marit Arne Intermarché-Wanty + 01:26

85 23 Soto Antonio Equipo Kern Pharma + 01:27

86 23 Garofoli Gianmarco Astana Qazaqstan Team + 01:27

87 23 Rodriguez Cristian ARKEA-B&B HOTELS + 01:27

88 23 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step + 01:27

89 25 Martín Gotzon Euskaltel-Euskadi + 01:31

90 25 Woods Michael Israel-Premier Tech + 01:32

91 25 Fernandez Ruben Cofidis + 01:32

92 25 Lecerf William Junior Soudal Quick-Step + 01:32

93 25 Rota Lorenzo Intermarché-Wanty + 01:33

94 25 Sanchez Pelayo Movistar Team + 01:33

95 26 Quintana Nairo Movistar Team + 01:34

96 26 Rubio Einer Movistar Team + 01:34

97 27 Fortunato Lorenzo Astana Qazaqstan Team + 01:35

98 27 Bou Joan Euskaltel-Euskadi + 01:36

99 29 Miquel Delgado Pau Equipo Kern Pharma + 01:36

100 29 Martin Guillaume Cofidis + 01:37

101 29 Cepeda Alexander EF Education-EasyPost + 01:37

102 32 Berasategi Xabier Euskaltel-Euskadi + 01:38

103 32 Coquard Bryan Cofidis + 01:38

104 32 Uran Rigoberto EF Education-EasyPost + 01:38

105 35 Owsian Lukasz ARKEA-B&B HOTELS + 01:42

106 37 Parra José Félix Equipo Kern Pharma + 01:44

107 37 Lastra Jonathan Cofidis + 01:45

108 42 Petilli Simone Intermarché-Wanty + 01:47

109 42 Guglielmi Simon ARKEA-B&B HOTELS + 01:47

110 42 Sheehan Riley Israel-Premier Tech + 01:49

111 42 Le Berre Mathis ARKEA-B&B HOTELS + 01:50

112 87 Kepplinger Rainer Bahrain Victorious + 01:52

113 41 Træen Torstein Bahrain Victorious + 01:54

114 42 Planckaert Edward Alpecin-Deceuninck + 01:56

115 20 Knox James Soudal Quick-Step + 02:01

116 25 Arcas Jorge Movistar Team + 02:03

117 45 Aberasturi Jon Euskaltel-Euskadi + 02:03

118 69 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:08

119 44 Livyns Arjen Lotto Dstny + 02:09

120 44 Berhe Welay Team Jayco-AlUla + 02:09

121 2 Ballerstedt Maurice Alpecin-Deceuninck + 02:10

122 43 Paret-Peintre Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:14

123 50 Gamper Patrick Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:15

124 23 Raisberg Nadav Israel-Premier Tech + 02:15

125 44 Engelhardt Felix Team Jayco-AlUla + 02:22

126 71 Miholjevic Fran Bahrain Victorious + 02:26

127 6 Bouchard Geoffrey Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:28

128 122 Tarling Joshua INEOS Grenadiers + 02:42

129 3 Sepulveda Eduardo Lotto Dstny + 02:44

130 1 Naberman Tim Team dsm-firmenich PostNL + 02:49

131 8 Champion Thomas Cofidis + 02:49

132 13 Gutiérrez Jorge Equipo Kern Pharma + 02:53

133 13 Gregaard Jonas Lotto Dstny + 02:54

134 3 Geniets Kevin Groupama-FDJ + 02:59

135 34 Huys Laurens ARKEA-B&B HOTELS + 03:01

136 60 Guernalec Thibault ARKEA-B&B HOTELS + 03:03

137 20 Umba Santiago Astana Qazaqstan Team + 03:04

138 52 Bystrøm Sven Erik Groupama-FDJ + 03:04

139 19 Vergaerde Otto Lidl-Trek + 03:07

140 106 Doull Owain EF Education-EasyPost + 03:13

141 39 Narvaez Jhonnatan INEOS Grenadiers + 03:17

142 41 Hermans Quinten Alpecin-Deceuninck + 03:22

143 93 Harper Chris Team Jayco-AlUla + 03:22

144 6 Paquot Tom Intermarché-Wanty + 03:25

145 82 Teuns Dylan Israel-Premier Tech + 03:28

146 80 Hollmann Juri Alpecin-Deceuninck + 03:28

147 103 Sweeny Harry EF Education-EasyPost + 03:28

148 79 Brussenskiy Gleb Astana Qazaqstan Team + 03:29

149 17 Pedersen Casper Soudal Quick-Step + 03:31

150 91 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team + 03:34

151 52 van den Berg Julius Team dsm-firmenich PostNL + 03:44

152 20 Vinokurov Nicolas Astana Qazaqstan Team + 03:49

153 33 Isasa Xabier Euskaltel-Euskadi + 03:49

154 42 Moniquet Sylvain Lotto Dstny + 03:49

155 42 De Gendt Thomas Lotto Dstny + 03:50

156 29 Mate Luis Angel Euskaltel-Euskadi + 03:55

157 15 Herrada Jesus Cofidis + 04:04

158 9 Iribar Unai Equipo Kern Pharma + 04:08

159 11 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike + 04:15

160 5 Bizkarra Mikel Euskaltel-Euskadi + 04:16

161 Thompson Reuben Groupama-FDJ + 04:22

162 3 Ries Michel ARKEA-B&B HOTELS + 04:24

163 4 Gradek Kamil Bahrain Victorious + 04:27

164 4 Elissonde Kenny Cofidis + 04:27

165 3 Vergallito Luca Alpecin-Deceuninck + 04:38

166 4 Gesbert Elie ARKEA-B&B HOTELS + 04:48

167 121 Gesink Robert Team Visma | Lease a Bike + 05:08

168 96 Hamilton Chris Team dsm-firmenich PostNL + 05:19

169 85 Leemreize Gijs Team dsm-firmenich PostNL + 05:27

170 1 Ruiz Ibon Equipo Kern Pharma + 06:28

171 113 Leijnse Enzo Team dsm-firmenich PostNL + 06:33

172 3 Heiduk Kim INEOS Grenadiers + 07:49

173 1 De Marchi Alessandro Team Jayco-AlUla + 08:45

174 1 Sütterlin Jasha Bahrain Victorious + 09:27

175 1 Riesebeek Oscar Alpecin-Deceuninck + 09:52