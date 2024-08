Classifica Vuelta a España 2024, ottava tappa: Roglic recupera 56” a O’Connor. Tiberi sale al 4° posto!

Primoz Roglic ha attaccato con insistenza per tre volte sulla salita che conduceva al traguardo di Cazorla, sede d’arrivo dell’ottava tappa della Vuelta di Spagna. L’affondo risolutore è stato messa in scena dal fuoriclasse sloveno quando mancavano un paio di chilometri al traguardo ed è stato seguito soltanto dallo spagnolo Enric Mas, battendolo poi in volata per il successo della frazione. Il capitano della Red Bull-BORA-hansgrohe prosegue così nella sua operazione di rimonta.

Primoz Roglic ha infatti recuperato 56 secondi complessivi (46 sul campo sommati a 10 di abbuono) nei confronti dell’australiano Ben O’Connor, che continua a indossare la maglia rossa di leader della classifica generale con un margine di 3’49” sul balcanico e 4’31” su Mas.

Antonio Tiberi si è brillantemente distinto su un’ascesa di cinque chilometri con un chilometri attorno al 20% di pendenza media che poteva creare diversi grattacapi all’azzurro. Il ciclista laziale ha chiuso al quarto posto a 17” dal vincitore ed è così risalito al quarto posto in classifica generale: il capitano della Bahrain-Victorious si trova a 5′ da Ben O’Connor, a 1’11” da Roglic e a 29” da Mas.

L’azzurro ha operato il sorpasso nei danni dello spagnolo Mikel Landa (quinto a 5’13”), mentre il portoghese Joao Almeida è andato alla deriva. Antonio Tiberi è pienamente in lotta per salire sul podio finale! Di seguito la classifica generale della Vuelta a España 2024 al termine dell’ottava tappa.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2024 (dopo l’ottava tappa)

1 1 – O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 20 16″ 31:23:27

2 2 – ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 26″ 3:49

3 4 ▲1 MAS Enric Movistar Team 6″ 4:31

4 6 ▲2 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 5:00

5 12 ▲7 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 4″ 5:13

6 7 ▲1 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 6″ 5:15

7 5 ▼2 RODRÍGUEZ Cristián Arkéa – B&B Hotels 4″ 5:19

8 10 ▲2 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 5:24

9 8 ▼1 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 5:25

10 9 ▼1 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:26