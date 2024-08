Classifica ATP Race: Alcaraz potrebbe scavalcare Sinner al n.1 a Cincinnati

Con il raggiungimento dei quarti di finale a Montreal è divenuta ufficiale la qualificazione di Jannik Sinner alle ATP Finals 2024: l’azzurro è stato poi eliminato in Canada, ma ha messo altri 200 punti di distanza tra sé e lo spagnolo Carlos Alcaraz nella Race ATP.

Sinner resta in testa a quota 6400, mentre lo spagnolo scivola a 450 punti di distanza, rimanendo a quota 5950: l’appuntamento ora per i due sul circuito ATP sarà con il Masters 1000 di Cincinnati che precederà gli US Open, dove Alcaraz potrebbe superare l’azzurro, avendo meno di 1000 punti di ritardo.

Alle loro spalle consolida il terzo posto il tedesco Alexander Zverev, ancora in corsa a Montreal, il quale, in caso di vittoria del torneo, salirà al secondo posto nella Race ATP: il teutonico, infatti, finora ha incamerato 200 punti per la classifica, portandosi a quota 5315, ma potrebbe arrivare a 6115, scavalcando così Alcaraz.

RACE ATP ALL’11 AGOSTO 2024

1 Jannik Sinner 6400

2 Carlos Alcaraz 5950

3 Alexander Zverev 5315 (può arrivare a 6115 a Montreal)

4 Daniil Medvedev 4010

5 Casper Ruud 3585

6 Novak Djokovic 3160

7 Alex de Minaur 2905

8 Andrey Rublev 2830 (può arrivare a 3430 a Montreal)

9 Stefanos Tsitsipas 2675

10 Taylor Fritz 2580