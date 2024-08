Classifica ATP, la lotta serrata tra Cobolli e Arnaldi agli US Open per una manciata di punti

Sia Flavio Cobolli che Matteo Arnaldi sono approdati al terzo turno degli US Open 2024 di tennis, conquistando così 100 punti nel ranking: continua la lotta tra i due italiani nella classifica mondiale, nella quale al momento sono divisi da 92 punti.

Cobolli, che nell’ultimo aggiornamento era 31° a quota 1418, ha migliorato virtualmente il proprio piazzamento e si è portato a 1482, mentre Arnaldi, che lunedì era 30° in classifica a quota 1470, al momento si ritrova 33° a quota 1390.

Cobolli, infatti, dovrà rinunciare ai 36 punti del Challenger di Tulln 2023, nel quale giunse in semifinale, ma avendo già vinto due match agli US Open il suo saldo è positivo, avendo guadagnato 64 punti netti in graduatoria, portandosi al 30° posto.

Arnaldi, invece, lo scorso anno giunse agli ottavi agli US Open, dunque al momento il saldo è ancora in negativo, dato che l’azzurro scarterà 180 punti, mentre con le prime due vittorie ne ha ottenuti soltanto 100, scendendo di tre posizioni e perdendo 80 punti.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 9 SETTEMBRE

Ranking lunedì 26 agosto: 1418, 31° posto.

Punti da scartare lunedì 9 settembre: 36 (Challenger Tulln 2023).

Punti da incamerare lunedì 9 settembre: quelli degli US Open (al momento 100).

Ranking con il passaggio ai sedicesimi: 1482 punti, 30° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 1582 punti, 29° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1782 punti, 23° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2182 punti, 19° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2682 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale: 3382 punti, 11° posto virtuale.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI MARTEDI’ 9 SETTEMBRE

Ranking lunedì 26 agosto: 1470, 30° posto.

Punti da scartare lunedì 9 settembre: 180 (US Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 9 settembre: quelli degli US Open (al momento 100).

Ranking con il passaggio ai sedicesimi: 1390 punti, 33° posto virtuale.

Ranking con il passaggio agli ottavi: 1490 punti, 30° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1690 punti, 26° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2090 punti, 20° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2590 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale: 3290 punti, 12° posto virtuale.