Clasica San Sebastian 2024: Marc Hirschi si impone davanti a Julian Alaphilippe

Dopo due vittorie consecutive di Remco Evenepoel, va alla Svizzera il trionfo della Clasica San Sebastian: Marc Hirschi riesce ad imporsi in una volata ristretta su Julian Alaphilippe nella corsa di un giorno iberica, giunta alla sua 45ma edizione.

Dieci corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Simon Carr (EF Education – EasyPost), Warren Barguil (Team DSM-Firmenich PostNL), Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), Davide De Pretto (Team Jayco AlUla), Jesús Herrada (Cofidis), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels), Ådne Holter (Uno-X Mobility) e Pierre Latour (TotalEnergies).

Il gruppo però, guidato dalla Team Visma | Lease a Bike, è andato a chiudere sull’ultimo dei coraggiosi, Carr. Al contrattacco è partito una delle frecce della UAE Emirates: Pavel Sivakov. Il francese ha guadagnato una trentina di secondi di margine sugli inseguitori, ma è stato riagguantato in vista dell’ultima ascesa, quella di Pilotegi.

Sulle durissime rampe della salita basca sono partiti i due uomini più attesi di giornata: Julian Alaphilippe e Marc Hirschi. Nessuno è riuscito a seguire i due, che hanno fatto il vuoto e si sono andati a giocare il successo in volata, con Hirschi che è riuscito a beffare nello scontro diretto il transalpino ex campione del mondo. Terza piazza per Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), poi completano la top-5 Kevin Vermaerke (Team dsm-firmenich PostNL) e Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers). Italiani mai protagonisti: il migliore è Lorenzo Rota, 21° a 3’53”. La lunga notte continua.