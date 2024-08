Ciclismo su pista, Parigi 2024: Miriam Vece e Sara Fiorin eliminate nella sprint

Mattinata di gara dedicata alla velocità alle Olimpiadi di Parigi per quanto riguarda il ciclismo su pista: velocisti e velociste impegnate nel Saint-Quentin-en-Yvelines.

L’Italia è stata impegnata nelle prime batterie della sprint al femminile. Sara Fiorin è stata eliminata nella qualificazione, mentre Miriam Vece è stata prima sconfitta al primo turno, per poi uscire definitivamente nei ripescaggi.

Volano le migliori della classe: da Lea Friedrich, Germania, passando per Emma Finucane, Gran Bretagna, fino ad arrivare alla neozelandese Ellesse Andrews. Tutte sotto il record del mondo: per la teutonica nuovo primato in 10.029.

Al maschile la finale per l’oro sarà quella più attesa tra il neerlandese Harrie Lavreysen e l’australiano Matthew Richardson.