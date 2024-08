Ciclismo su pista, Parigi 2024: l’Italia è coraggiosa, ma deve arrendersi alla Gran Bretagna nella finalina per il bronzo

Una gara coraggiosa, le azzurre ci hanno provato in tutti i modi, ma quando l’avversario è superiore bisogna solamente arrendersi. La Nazionale italiana di inseguimento a squadre femminile deve accontentarsi della quarta piazza alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nela finalina per il bronzo, contro la Gran Bretagna, Marco Villa prova a cambiare il quartetto tricolore, schierando Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, lasciando così in panchina Letizia Paternoster. Lo schema tattico anche è diverso: le azzurre partono forte, provando a stremare le avversarie e trovandosi davanti di un secondo anche dopo due chilometri.

Nel finale però non c’è stata storia: le britanniche Elinor Barker, Josie Knight, Anna Morris e Jessica Roberts hanno rimontato, dominando con il tempo di 4:06.382. Alla fine una quarta piazza in 4:08.961 per le azzurre, che in ogni caso possono essere più che contente del piazzamento ottenuto in un torneo dal livello stellare.