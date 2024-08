Ciclismo su pista, Elia Viviani nono nell’omnium alle Olimpiadi. Benjamin Thomas devastante

Esplode il velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines: era uno degli ori più attesi per i padroni di casa e Benjamin Thomas non ha tradito le aspettative. Il francese trova una bellissima vittoria nell’omnium alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il favoritissimo della vigilia è riuscito a dominare la sua gara: doveva rimontare nella corsa a punti ed ha corso da fuoriclasse assoluto, distruggendo la resistenza degli avversari, trionfando a quota 164 punti.

Alle spalle del francese uno spettacolare Iuri Leitao: il portoghese è stato l’unico che ha provato a contrastare il vincitore, lui che è stato campione del mondo della specialità l’anno scorso. Completa il podio il belga Fabio van den Bossche, strepitoso nelle prime tre prove (era addirittura al comando) e poi in gestione nella corsa a punti. Nella top-5 anche lo spagnolo Torres Barcelo ed il neozelandese Gate.

Una giornata da dimenticare per Elia Viviani, che puntava molto su questa prova, che dovrebbe essere l’ultima a livello individuale della carriera su pista (sicuramente questa è l’ultima Olimpiade). L’azzurro va in difficoltà nelle prime due gare di giornata, si fa vedere bene nell’eliminazione, ma poi non ne ha per brillare nella corsa a punti. Il campione olimpico di Rio è solo nono a quota 97 punti, mai in corsa nella lotta per le medaglie.