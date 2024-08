Ciclismo su pista, Olimpiadi 2024: il quartetto inizia il suo cammino per difendere l’oro di Tokyo

Ci siamo. Sono passati precisamente tre anni da quel magico 4 agosto 2021, quando l’Italia conquistò la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Ora siamo a Parigi ed inizia il cammino del ciclismo su pista ai Giochi transalpini, con gli azzurri che andranno a caccia del bis.

La formazione è rimasta la stessa, se pur con l’inserimento di Manlio Moro (vediamo se sarà schierato nel primo turno o in finale): Filippo Ganna è la stella di una squadra che può contare anche su Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni, con a dirigere le operazioni ovviamente il commissario tecnico Marco Villa.

Non sarà facile trovare il bis, gli azzurri in questi ultimi anni sono sempre stati al top a livello mondiale però hanno subito anche alcune sconfitte pesanti. Qui però la formazione tricolore arriva al top della forma, con tutti gli atleti che si sono preparati a puntino per l’evento a Cinque Cerchi. Servirà avvicinare il record mondiale, visto che gli avversari saranno agguerriti.

I più attesi sono ovviamente i danesi, già avversari nella celeberrima finale di Tokyo. Con loro però occhio anche alla Gran Bretagna, che può schierare un quartetto di super qualità.