Ciclismo su pista, nulla da fare per Vece e Fiorin. Entrambe eliminate nei ripescaggi del keirin femminile olimpico

Nulla da fare per Miriam Vece e Sara Fiorin, che devono salutare la gara olimpica del keirin femminile. Nel velodromo transalpino di Saint-Quentin-en-Yvelines sono fatali ad entrambe i ripescaggi. Piccola delusione soprattutto per la più esperta delle due, che si presentava a queste Olimpiadi con l’obiettivo minimo di entrare nei quarti di finale; nessun rimpianto invece per la classe 2003, al debutto a Cinque Cerchi assoluto.

Dopo essere arrivata terza al primo turno, Vece bissa il piazzamento nella seconda batteria dei ripescaggi. Questo però è parecchio più doloroso, perché significa eliminazione prematura della gara. L’azzurra era la prima dietro al derny nei tre giri di preparazione, e appena si è spostato il mezzo elettrico si è fermata. A partire da dietro è stata la polacca Urszula Los, con Miriam che invece si è ancora trovata imbottigliata. L’italiana è riuscita a trovare il varco ad un giro dalla fine, ma sono completamente mancate le gambe per alzarsi e andare a riprendere le prime due. Heat vinta dall’australiana Kristina Clonan con un ultimo giro da 10″909, passa il turno anche la messicana Daniela Gaxiola Gonzalez.

Nulla da fare neanche per Fiorin, che come nel primo turno non è praticamente mai in lotta per il passaggio ai quarti di finale. L’azzurra è sempre in coda al trenino, e quando l’andatura si alza fatica a resistere a ruota. Per la ventenne è comunque tutta esperienza, in una gara che tra quattro anni potrà certamente vederla esprimere meglio. Scappano via in due nella batteria dell’azzurra, che vanno a vincere con discreta facilità su tutte le altre. Prima piazza per la canadese Lariane Genest (10″863), seconda per la neozelandese Rebecca Patch.

Erano quattro in tutto i ripescaggi, per andare a completare il quadro dei quarti di finale. Dalla prima heat passano la canadese Kelsey Mitchell e la britannica Katy Marchant, con la nordamericana a vincere grazie ad un’ultima tornata fatta in 10″885. L’ultima batteria dei ripescaggi promuove invece la giapponese Riyu Otha e la neerlandese Steffie Van der Peet. Per le azzurre il keirin finisce qui, entrambe torneranno in pista nelle qualificazioni della sprint femminile.