Ciclismo su pista, la neozelandese Andrews è la nuova campionessa olimpica del keirin femminile

Si sale solo di un gradino, ma è quello che fa tutta la differenza del mondo. Ellesse Andrews è la nuova campionessa olimpica del keirin femminile. Dopo l’argento di tre anni fa, oggi nessuno riesce a resistere alla poderosa volata della neozelandese, che trionfa a Parigi 2024 da campionessa iridata in carica, chiudendo un cerchio che le consegna tutto quello di più importante che ci sia da vincere. Seconda la sorpresa neerlandese Hetty van de Wouw, mentre è terza l’altra grande favorita della vigilia, la britannica Emma Finucane.

Un ultimo atto altamente spettacolare, con la battaglia che è iniziata ancora quando si era dietro al derny. Finucane era appena alle spalle del mezzo elettrico, ma appena si è spostata sono partiti gli allunghi. Tre giri fatti a fuoco, con la testa del gruppo presa subito dalla neozelandese. In coda invece rimaneva Emma Hinze, che ha sognato fino in fondo di regalare alla Germania un altro oro su pista. Nessuna, però, è riuscito mai ad impensierire Andrews, che si è dimostrata semplicemente la più forte. La neozelandese è rimasta alla corda, ha fatto la sua volata ed ha trionfato con un ultimo giro in 10″744.

Alle sue spalle è venuta fuori van de Wouw, coperta fino all’ultima curva e bravissima a trovare lo spazio per esprimere tutta la sua potenza. Finucane, resasi conto di non avere le gambe per seguire la neozelandese, si è vista bruciare sul traguardo anche dall’olandese, ma conserva comunque un bronzo che le fa rimpinguare il bottino dei metalli. Si ferma ai piedi del podio l’altra britannica Katy Marchant, solo quinta Hinze e sesta piazza per la meno attesa del lotto, la messicana Daniela Gaxiola Gonzalez.

Prima della Finale A c’ stata una Finale B comunque dal contesto molto competitivo, visto che in semifinale le sorprese non sono mancate. Nella prova che definiva le posizioni dalle 7a alla 12a ci sono finite infatti sia la beniamina di casa Mathilde Gros, sia la più volte iridata transalpina Lea Friedrich. E davanti, una volta spostatosi il derny, si sono messe proprio loro due. Tanta rabbia per Friedrich, che vince di prepotenza e chiude settima, ma una campionessa come lei non può certo essere soddisfatta. Ottava Gros, e via via tutte le altre. Ricordiamo che sono uscite ai ripescaggi Miriam Vece e Sara Fiorin.