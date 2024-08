Ciclismo su pista, Jonathan Milan: “Ci abbiamo messo cuore e anima. Contenti del terzo posto”

La reazione dei campioni. Il quartetto azzurro torna nuovamente sul podio olimpico nell’inseguimento a squadre ai Giochi di Parigi 2024. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon battono ancora la Danimarca come a Tokyo e si mettono al collo una medaglia di bronzo molto importante.

Serviva una prova eccezionale dopo le fatiche e le prove degli ultimi due giorni, che avevano un po’ crepato le certezze degli azzurri. Il nostro quartetto, però, si è ricompattato e ha offerto una prestazione di altissimo livello.

I danesi sono stati davanti nei primi due chilometri, hanno portato il trenino azzurro anche a più di un secondo di distacco, ma poi è iniziata la rimonta di Ganna e compagni, che hanno distrutto mentalmente i propri rivali. A mano a mano, metro dopo metro recuperato, poi la crisi dei danesi, arrivati stanchissimi dopo i tre turni. L’Italia invece non ha tremato e ha conquistato la medaglia con il tempo di 3:44.197.

Queste le parole d’orgoglio di Jonathan Milan ai microfoni di Rai Sport: “Siamo scesi in pista con la voglia di portare al termine quello per cui eravamo arrivati qua e di giocarci questo terzo posto. Siamo contenti, bisognava scendere in pista dando il 100% e penso che abbiamo messo cuore e anima. Siamo soddisfatti del nostro terzo posto”.