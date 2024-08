Ciclismo su pista, il quartetto femminile si giocherà il bronzo olimpico con la Gran Bretagna

Giornata intensissima per l’inseguimento a squadre femminile per il ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si è disputato da pochi minuti il primo turno, stasera invece saranno in scena le finali: sarà presenta anche la Nazionale italiana che andrà a giocarsi la medaglia per il bronzo.

Un cambio per Marco Villa, l’inserimento di Elisa Balsamo al posto di Chiara Consonni, poi confermate Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster. Come da pronostico però, non c’è stata storia per la squadra azzurra che si è arresa nella semifinale contro una fenomenale Nuova Zelanda, in 4:04.818.

Nell’altra semifinale emozionante lo scontro tra Stati Uniti e Gran Bretagna: a spuntarla di un soffio sono le americane in 4:04.629, dunque saranno loro le rivali delle neozelandesi per l’oro.

Lotta per la medaglia di bronzo con le britanniche per le azzurre: sarà veramente dura stasera, visto il tempo di 4:04.908 delle nostre avversarie (le italiane sono lontane più di due secondi con 4:07.491).