Ciclismo su pista, Australia da record del mondo: il quartetto dell’Italia si giocherà il bronzo

L’Italia saluta, da campionessa in carica, la possibilità di cogliere il titolo olimpico in quel di Parigi 2024. L’inseguimento a squadre azzurro al maschile, dopo i fasti di Tokyo, non sarà nella finale a Cinque Cerchi di domani: l’Italia al massimo potrà agguantare la medaglia di bronzo.

Il primo turno di oggi parla chiaro: gli azzurri, che negli anni sono stati anche primi al mondo e in Europa, non sono più i migliori del globo. Davanti c’è infatti un’Australia veramente devastante: gli oceanici, con Oliver Bleddyn, Sam Welsford, Conor Leahy e Kelland O’Brien, hanno trovato una gara fenomenale chiusa con il tempo di 3:40.730, nettamente nuovo record del mondo (migliorato di oltre un secondo il precedente primato che apparteneva all’Italia).

Il trenino tricolore non è mai stato in grado di spaventare gli oceanici nello scontro diretto: gli azzurri, che avevano in pista la formazione titolare con Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan, dovranno accontentarsi della finalina per il bronzo con il tempo di 3:43.205.

A sfidare l’Australia nello scontro per l’oro ci sarà a sorpresa la Gran Bretagna, spettacolare trionfatrice in semifinale in 3:42.151 davanti alla Danimarca, che per l’ennesima volta avrà il testa a testa contro l’Italia nella sfida per il bronzo.