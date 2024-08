Ciclismo, Remco Evenepoel: “Ai Mondiali posso vincere due titoli. L’obiettivo è vincere tutti i Grandi Giri”

È stato lui l’uomo copertina delle Olimpiadi di Parigi 2024 per il ciclismo: Remco Evenepoel ha dato spettacolo sulle strade transalpine andandosi a prendere due titoli tra cronometro e prova in linea. Dopo il terzo posto al Tour de France la stagione per il belga prosegue, con nuovi obiettivi importanti.

Le sue parole a HLN: “Non ho ancora deciso in che modo continuare la mia preparazione, potrei fare o il Renewi Tour o il Giro di Gran Bretagna. Dopo queste corse ci sarà il campionato europeo a cronometro di Hasselt a metà settembre, quella sarà l’unica corsa che farò in Belgio quest’anno. Sarà un buon test per il mondiale, ma ovviamente partirò con l’obiettivo di vincere”.

Si punta dritto ai Mondiali in Svizzera: “Tadej è il miglior corridore al mondo. Sarà super motivato a Zurigo. Io posso andare al mondiale senza pressione dato che per i prossimi quattro anni sarò campione olimpico. Ma quando mi presento ad un mondiale è per vincere. Ho la possibilità di vincere due titoli, sia la prova in linea che quella a cronometro si adattano molto bene a me e alla squadra belga. Farò tutto il possibile per provarci”.

E aggiunge: “Dovrò migliorare nei Grandi Giri e l’unico modo per farlo è attraverso una preparazione specifica. Una cronometro e una scalata sono simili, sono entrambi sforzi di 30-40 minuti al limite, ma non si vincono i Grandi Giri a cronometro bensì negli arrivi in salita. Devo cercare un equilibrio che mi permetta di fare ancora bene a cronometro e contemporaneamente di migliorare del 4-5% in salita. Credo di poterlo raggiungere arrivando a 62 chili. Sin dall’inizio della mia carriera ho detto che il mio sogno è di vincere tutti e tre i GT e il Tour mi ha fatto capire che posso riuscirci, anche considerando che la mia preparazione non è stata ideale. In ogni caso devo rimanere con i piedi per terra, Tadej è ancora di un altro livello”.