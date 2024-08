Ciclismo, Julian Alaphilippe lascia la Soudal-QuickStep e correrà con la Tudor Pro Cycling

Un progetto ambizioso. La Tudor Pro Cycling ha dato seguito alle voci delle ultime settimane e ufficializzato l’ingaggio di Julian Alaphilippe. Il corridore francese, dunque, interrompe il sodalizio lunghissimo con la Soudal-QuickStep iniziato nel 2014, per una nuova avventura.

Un percorso con la squadra belga che l’ha portato in due circostanze sul tetto del mondo (due titoli iridati), per un totale di 44 vittorie. Tra le affermazioni più importanti vanno considerare una Milano-Sanremo, una Strade Bianche, sei tappe al Tour de France e un successo di tappa sia al Giro d’Italia, proprio nel 2024, che alla Vuelta a España.

Alaphilippe ha firmato un contratto triennale, con scadenza a fine 2027. Un acquisto importante per la Tudor, che rafforza l’idea di una squadra che vuole fare le cose in grande. “Dopo dieci anni con la stessa squadra, era tempo di un cambiamento. Il progetto della Tudor mi è piaciuto subito, ho visto la squadra arrivare e crescere, inoltre conosco alcuni, fra corridori e membri del personale“, ha affermato il fuoriclasse transalpino.

“È il più grande cambiamento fin dall’inizio della mia carriera. Per la prima volta correrò per una squadra diversa e credo che sia positivo avere un nuovo scenario dopo tanti anni. Alla Tudor voglio avere un ruolo da capitano e da guida per i più giovani, anche se io non sono poi così vecchio. Per me è una grande motivazione poter portare quello che so e il mio modo di essere, in sella e anche giù dalla bicicletta“, ha concluso il transalpino.