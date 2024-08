Ciclismo femminile, Elisa Balsamo esclusa dall’inseguimento a squadre. Le azzurre scelte per la batteria

È il grande giorno dell’esordio alle Olimpiadi per il quartetto dell’inseguimento a squadre italiano al femminile. Le azzurre, campionesse d’Europa in carica, vogliono giocarsi le proprie carte dopo le esperienze a Cinque Cerchi tra Rio e Tokyo: questa volta gli obiettivi sono più alti, si punta alla zona medaglie.

Marco Villa ha scelto la squadra che esordirà nel pomeriggio nel turno preliminare, per andare a caccia del tempo migliore in vista del primo turno. Non ci sarà Elisa Balsamo, che purtroppo non è arrivata nella forma migliore a questi Giochi dopo la caduta in Spagna in quel di maggio. Una pedina importante persa per la formazione tricolore.

La squadra azzurra sarà formata da Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza. L’obiettivo è quello di avvicinare assolutamente il record italiano di 4:09.760, fatto segnare nel 2022 proprio sulla pista olimpica ai Mondiali.

Le avversarie saranno però agguerrite e fanno davvero paura: a partire dagli Stati Uniti, che schiereranno Dygert e Faulkner, passando per Gran Bretagna e Germania, fino ad arrivare a Germania e Francia.