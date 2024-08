Chi sono i portabandiera dell’Italia nella Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2024? Annunciata la coppia azzurra

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo saranno i portabandiera dell’Italia nella Cerionia di Chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma domenica 11 agosto (ore 21.00) allo Stade de France. Il nuotatore e la schermitrice, che fanno coppia nella vita, sono stati selezionati in virtù dei risultati ottenuti ai Giochi, non soltanto nella capitale francese ma anche nei precedenti appuntamenti a cinque cerchi.

Il carpigiano ha conquistato due medaglie in vasca in questa edizione della massima competizione sportiva (bronzo sugli 800 stile libero e argento sui 1500), diventando l’italiano più medagliato di sempre in questo sport (spicca il trionfo sui 1500 a Rio 2016). La siciliana ha conquistato la medaglia d’oro insieme alle compagne nella gara a squadre di spada, dopo l’argento individuale a Rio 2016 e il bronzo con la squadra a Tokyo 2020.

Il 29enne e la 33enne avranno il compito di tenere alto il tricolore nell’ultimo atto di questa edizione dei Giochi, ricevendo il testimone da Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, che avevano avuto l’onore di avere tra le mani il vessillo in occasione della Cerimonia d’Apertura svolta lo scorso 26 luglio lungo la Senna. Il portabandiera alla Cerimonia di Chiusura di Tokyo 2020 fu Marcell Jacobs, reduce dalla spettacolare doppietta dorata tra 100 metri e staffetta 4×100.