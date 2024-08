Chi sono gli avversari di Jacobs in semifinale alle Olimpiadi? Evitati Thompson e Lyles!

Marcell Jacobs cercherà di qualificarsi alla finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma non sarà semplice raggiungere questo obiettivo vista la caratura della semifinale in programma domenica 4 agosto (ore 20.14). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 dovrà rientrare nelle prime due posizioni della propria serie, oppure essere in possesso di uno dei due migliori tempi di ripescaggio.

Marcell Jacobs ha evitato i due grandi favoriti della vigilia, ovvero il giamaicano Kishane Thompson (miglior tempo mondiale stagionale) e lo statunitense Noah Lyles (Campione del Mondo in carica), non incrocerà nemmeno lo storico rivale Fred Kerley (argento a cinque cerchi tre anni fa) e il keniano Ferdinand Omanyala, ma sulla sua strada ci saranno dei rivali di rango che fanno paura: occorrerà batterne qualcuno per guadagnarsi la possibilità di battagliare per una medaglia.

Il più accreditato è lo statunitense Kenneth Bednarek (9.87 ai Trials e miglior crono in batteria), ma spaventano tantissimo anche il botswano Letsile Tebogo (9.88 in stagione e argento iridato in carica) e il giamaicano Ackeem Blake (9.92 nel 2024, ma primato di 9.89). Non andranno sottovalutati nemmeno il sudafricano Akani Simbine (9.86 di stagionale) e il liberiano Emmanuel Matadi (9.91), mentre non dovrebbero essere dei fattori il cubano Reynaldo Espinosa (9.96) e il tedesco Joshua Hartmann (10.06).