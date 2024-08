Chi farà la Maratona per l’Italia alle Olimpiadi? Gli azzurri iscritti

Il programma dell’atletica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è ormai in dirittura d’arrivo, ma tra sabato 10 e domenica 11 agosto ci sarà ancora spazio per una delle gare più iconiche della rassegna a cinque cerchi: la Maratona. Domani andrà in scena la gara maschile, mentre nella mattinata dell’ultimo giorno della manifestazione saranno le donne a percorrere la consueta distanza dei 42,195 km.

L’Italia verrà rappresentata complessivamente da 5 atleti, tutti a caccia di una buona prestazione per ottenere il miglior risultato possibile in relazione al rispettivo potenziale. Tra gli uomini vedremo in azione tre azzurri: Yeman Crippa, Eyob Faniel e Daniele Meucci. Crippa è il primatista nazionale dopo il favoloso 2h06:06 di febbraio a Madrid e potrebbe ambire ad un risultato di prestigio, anche se le medaglie sembrano fuori portata.

In campo femminile si sono qualificate solamente Sofiia Yaremchuk e Giovanna Epis, prima e terza nelle liste tricolori all-time, entrambe alla ricerca di un piazzamento tra le prime 20. Africa pronta a dominare la scena, con la solita sfida stellare tra le corazzate Kenya ed Etiopia senza sottovalutare possibili inserimenti a sorpresa nella corsa al podio.