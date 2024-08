Chi è Karch Kiraly, il santone degli USA che vuole fare uno scherzo all’Italia del volley femminile

Charles Frederick “Karch” Kiraly è un’icona assoluta della pallavolo, tanto che nel 2001 venne eletto dalla Federazione Mondiale come il miglior giocatore del XX secolo insieme a Lorenzo Bernardi. L’unico atleta in grado di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi nel volley indoor e nel beach volley: a Los Angeles 1984 e a Seoul 1988 con il sestetto a stelle e strisce, ad Atlanta 1996 sulla sabbia in coppia con Kent Steffes.

Il funambolo di Jackson (Michigan, USA) non solo ha firmato la doppietta da giocatore, ma poi da allenatore ha conquistato l’oro a cinque cerchi a Tokyo 2020 alla guida della formazione statunitense femminile, con cui tra l’altro festeggiò il sigillo ai Mondiali nel 2014 (vinti anche da giocatore, nel 1986).

Karch Kiraly è una delle grandi essenze della pallavolo e ancora una volta proverà a dettare legge: domenica 11 agosto (ore 13.00) andrà in scena la finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, gli USA incroceranno l’Italia in un atto conclusivo che si preannuncia altamente appassionante e avvincente.

Il 63enne, ammirato anche con la maglia di Ravenna a inizio anni ’90, proverà a fare uno scherzo al Guru indiscusso di questo sport: Julio Velasco, CT della nostra Nazionale che insegue il primo oro olimpico della propria carriera dopo l’argento portato amaramente a casa con gli uomini alle Olimpiadi di Atlanta 1996 (sconfitta al tie-break contro l’Olanda), proprio quando Kiraly festeggiava sotto il sole.