Chi è Chiara Consonni, la velocista che si è presa l’Olimpo

Un undicesimo oro impronosticabile, quello di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini. Il ‘sorpasso’ italiano nel numero di vittorie a cinque cerchi rispetto a Tokyo arriva da una gara in cui tanti, tutti non puntavano una fiches: la madison femminile. E invece la coppia azzurra ha saputo sorprendere l’intero mondo del ciclismo su pista, scrivendo il loro nome nella storia dello sport, diventando le seconde a vestirsi d’oro dopo Katie Archibald e Laura Kenny tre anni fa. Intanto, una delle due ha un cognome che potrebbe essere conosciuto..

Ovviamente ci riferiamo a Chiara, e no, non si tratta di un caso di omonimia: è sorella di Simone, parte del quartetto d’oro di tre anni fa a Tokyo e bronzo pochi giorni fa a Saint-Quentin-en-Yvelines. Insomma, il ciclismo è sicuramente una dote di famiglia, che ora si può fregiare di due medaglie d’oro: non è sicuramente qualcosa di così comune nella storia. Ma Chiara Consonni è solo la ‘sorella di’? Ma nemmeno per sogno.

Intanto, parliamo di un’atleta che su pista si è già tolta enormi soddisfazioni. Una carriera su strada che sta prendendo piano piano sempre più valore, con tre vittorie complessive al Giro d’Italia (l’ultima a Volta Mantovana poche settimane fa), una Volta de la Comunitat Valenciana nel 2021 e la Dwars door Vlaanderen l’annata successiva: piano piano sta diventando una velocista sempre più convincente.

Ma come dicevano, i sorrisi maggiori sono arrivati finora su pista. Tre ori ai Mondiali juniores tra 2016 e 2017, tra cui uno proprio nella Madison nell’edizione di Montichiari assieme a Letizia Paternoster, e subito entrata nel giro della Nazionale, laureandosi campionessa mondiale nell’inseguimento a squadre nel 2022 assieme ad Elisa Balsamo, Martina Fidanza e la stessa Vittoria Guazzini. Il velodromo che ospitò quella kermesse iridata? Saint-Quentin-en-Yvelines, lo stesso di queste Olimpiadi. Evidentemente a Chiara, che ora può mostrare al fratellone Simone il suo oro olimpico, questo impianto piace davvero tanto…