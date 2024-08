Carlos Sainz costretto agli straordinari: “Sarà un week end sprint a Zandvoort per me”

Una giornata complicata per la Ferrari e lo spagnolo Carlos Sainz a Zandvoort (Paesi Bassi), sede del 15° round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito olandese la Rossa ha faticato moltissimo a trovare il set-up per via di condizioni molto ventose e di una monoposto che si è presentata poco bilanciata sul layout. Si dovrà lavorare non poco per trovare la quadra e non è detto che ci si riesca.

A rendere ancor più arduo il tutto, c’è stato per Sainz anche un problema tecnico sulla monoposto poco dopo l’inizio della FP2. La SF-24 dello spagnolo ha presentato un malfunzionamento al cambio e questo l’ha costretto a far rientro ai box e a guardare lo sviluppo del programma altrui.

“Un day-1 in cui sostanzialmente non ho girato. Ho fatto pochissimi giri nella FP1 perché la pista non dava le giuste garanzie per il vento che c’era, oltre all’asfalto bagnato. Nella seconda sessione speravamo di completare quanto c’eravamo prefissati, ma questa avaria al cambio non mi ha permesso di girare“, ha raccontato il ferrarista.

“A questo punto sarà un week end sprint per me. Dovrò partire subito domani nella terza sessione e andare in cerca del feeling nel più breve tempo possibile. Mi auguro di avere prestazione“, ha concluso l’iberico.