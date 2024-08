Carlo Silipo: “Era la gara della vita, con la Spagna dobbiamo sfoggiare la nostra migliore prestazione”

Serviva vincere, il Setterosa non poteva sbagliare, dopo le sconfitte con Francia e Stati Uniti, ed è arrivato un bellissimo successo. Le azzurre sono riuscite a battere per 12-8 la Grecia nella terza giornata della fase a gironi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale.

Le parole del commissario tecnico Carlo Silipo: “Per noi era la gara della vita. Dovevamo assolutamente vincerla e vincerla anche bene. Le ragazze sono state fantastiche e hanno fatto un’ottima prestazione, soprattutto dal punto di vista dell’agonismo. Bene così, siamo ancora in vita e ci giocheremo le nostre chance dopodomani contro la Spagna. Peccato per l’ultimo gol subito, secondo me sono state eccessive le ultime espulsioni contro. Con la Spagna dobbiamo sfoggiare la migliore prestazione in assoluto. Ci metteremo tutti i tre anni di lavoro che abbiamo fatto insieme perchè vogliamo continuare questo viaggio a Parigi”.

Il commento di Roberta Bianconi: “Oggi abbiamo visto una parte del nostro carattere. Si può fare ancora meglio. Le due sconfitte hanno lasciato un bel peso e oggi siamo riuscite a togliercene un pezzetto unendoci, trovando dentro di noi le energie. È stato tutto un crescendo dall’inizio alla fine della gara e sono contenta di questo. Non dimentichiamoci che il 90% di questa squadra è alla prima esperienza olimpica: l’Olimpiade è una cosa a sé e ha una doppia faccia. Noi abbiamo scoperto quella negativa nelle prime due giornate e ora piano piano stiamo cercando di scoprire l’altra parte. Tenevo che oggi uscissimo dall’acqua avendoci provato e avendo scoperto qual è la faccia bella del Setterosa. Siamo uscite con un sorriso e un pochettino più leggere. Non ci si abitua mai alle emozioni delle Olimpiadi. Mentre nello spogliatoio parlavo alle ragazze avevo la pelle d’oca. Ogni volta sono emozioni fortissime che nei club non proviamo a questi livelli. Sto cercando di trasmettere che bisogna godersi il bello e il brutto. Con la Spagna dobbiamo entrare convinte e sempre credendo nell’impossibile. Hanno ottime giocatrici, ma anche noi lo possiamo essere”.

Parla anche Sofia Giustini: “Siamo arrivate anche noi, abbiamo fatto un passo falso abbastanza importante. Ma siamo il Setterosa che dopo le brutte figure sa rialzarsi. Abbiamo l’entusiasmo giusto. Con la Spagna andremo per vincere e guadagnarci un posto per i quarti di finali”.