Canottaggio, il quattro senza scivola giù dal podio alle Olimpiadi: quarto posto a Parigi 2024

Dopo due bronzi consecutivi alle Olimpiadi, grazie ai terzi posti ottenuti sia a Rio 2016 che a Tokyo 2020, il quattro senza senior maschile di Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl scende dal podio ai Giochi e chiude al quarto posto a Parigi 2024.

Sull’imbarcazione, con la quale erano in gara in entrambe le occasioni citate sia Lodo che Vicino, l’Italia parte forte, con 48 colpi al minuto, per restare in scia a Stati Uniti e Nuova Zelanda, equipaggi che passano appaiati ai 500 metri, con gli azzurri staccati di 97 centesimi.

Gli Stati Uniti allungano sulla Nuova Zelanda, mentre l’Italia perde terreno ma cerca di tenere lontano il Regno Unito, che a metà gara paga 0″64 dagli azzurri. Attorno ai 1250 metri, però, arriva l’inesorabile sorpasso dei britannici, i quali a 500 metri dall’arrivo vantano 1″20 sugli azzurri.

Sul traguardo gli Stati Uniti vincono in 5’49″03, tenendo a debita distanza la Nuova Zelanda, all’argento in 5’49″88, mentre il bronzo va al Regno Unito, terzo in 5’52″42. L’Italia paga dazio nel finale e chiude al quarto posto in 5’55″07, avvicinata anche dalla Romania, quinta in 5’56″85. Sesta l’Australia in 6’00″35.

FINALE QUATTRO SENZA SENIOR MASCHILE

1 Stati Uniti 1:26.43 (1) 2:54.48 (1) 4:22.84 (1) 5:49.03 (1)

2 Nuova Zelanda 1:26.51 (2) 2:55.43 (2) 4:23.40 (2) 5:49.88 (2)

3 Regno Unito 1:28.63 (6) 2:57.84 (4) 4:25.66 (3) 5:52.42 (3)

4 Italia 1:27.33 (3) 2:57.20 (3) 4:26.86 (4) 5:55.07 (4)

5 Romania 1:28.22 (5) 2:58.91 (5) 4:29.33 (5) 5:56.85 (5)

6 Australia 1:27.98 (4) 2:58.92 (6) 4:29.92 (6) 6:00.35 (6)