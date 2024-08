Canoa velocità, Tacchini/Casadei approdano in finale alle Olimpiadi nel C2 500 metri

La prima finale olimpica della canadese biposto maschile sulla distanza dei 500 metri vedrà protagonista anche l’Italia: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei sono terzi nella seconda semifinale e staccano il pass per una delle otto corsie dell’ultimo atto ai Giochi di Parigi 2024.

Nella prima semifinale a vincere sono gli atleti individuali neutrali con passaporto russo Zakhar Petrov ed Alexey Korovashkov, che si impongono in 1’39″57, davanti ai magiari Balazs Adolf e Jonatan Daniel Hajdu, secondi in 1:39.83, ai brasiliani Jacky Jamael Nascimento Godmann ed Isaquias Guimaraes Queiroz, terzi in 1:39.95, ed agli spagnoli Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez, quarti in 1:40.23, comunque tutti ammessi alla Finale A. In Finale B, invece, va la Francia di Loic Leonard ed Adrien Bart, quinta ed ultima in 1:40.98.

Più lenta la seconda semifinale, che viene vinta dai cinesi Liu Hao e Ji Bowen in 1:40.83, davanti alla Germania di Peter Kretschmer e Tim Hecker, seconda in 1:41.58, ed all’Italia di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, i quali passano terzi a 0.18 dai tedeschi a metà gara e poi chiudono nella medesima posizione sul traguardo in 1:41.59, a 0.76 dalla vetta, ma a solo 0.01 dai teutonici. In Finale A approda anche la Cechia di Petr e Martin Fuksa, quarta in 1:42.69, mentre disputerà la Finale B per il 9° posto la Romania di Ilie Sprincean ed Oleg Nuta, quinta ed ultima in 1:43.42.

SEMIFINALI C2 500 MASCHILE PARIGI 2024

Semifinale 1

1 AIN PETROV Zakhar / KOROVASHKOV Alexey 1:39.57 FA

2 HUN ADOLF Balazs / HAJDU Jonatan Daniel 1:39.83 FA

3 BRA NASCIMENTO GODMANN Jacky Jamael / GUIMARAES QUEIROZ Isaquias 1:39.95 FA

4 ESP MORENO Joan Antoni / DOMINGUEZ Diego 1:40.23 FA

5 FRA LEONARD Loic / BART Adrien 1:40.98 FB

Semifinale 2

1 CHN LIU Hao / JI Bowen 1:40.83 FA

2 GER KRETSCHMER Peter / HECKER Tim 1:41.58 FA

3 ITA CASADEI Gabriele / TACCHINI Carlo 1:41.59 FA

4 CZE FUKSA Petr / FUKSA Martin 1:42.69 FA

5 ROU SPRINCEAN Ilie / NUTA Oleg 1:43.42 FB