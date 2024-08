Canoa velocità, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei approdano direttamente alle semifinali nel C2 500 alle Olimpiadi!

Inizia il programma della canoa velocità ai Giochi di Parigi 2024, ed arriva subito l’esordio olimpico della canadese biposto maschile sulla nuova distanza dei 500 metri: ottime notizie per l’Italia, con l’equipaggio azzurro composto da Carlo Tacchini e Gabriele Casadei che supera le batterie ed approda direttamente alle semifinali, evitando i quarti.

Nella prima batteria a vincere sono gli atleti individuali neutrali con passaporto russo Zakhar Petrov ed Alexey Korovashkov, che si impongono in 1’38″65, rimanendo in testa dall’inizio alla fine, ma alle loro spalle conquistano il secondo ed ultimo pass diretto per le semifinali Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, i quali, quarti a metà gara a 0″75 dalla vetta, recuperano e chiudono secondi in 1’39″17, a 0″52 con una gran progressione nell’ultima parte.

Il crono degli azzurri è il quarto assoluto: la seconda serie, infatti, viene vinta dai cinesi Liu Hao e Ji Bowen in 1:37.40, davanti agli iberici Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez, secondi in 1:37.78, a 0″38. Essendo questa la prima presenza nel programma dei Giochi di questa distanza, gli asiatici, inoltre, stabiliscono, ovviamente, la miglior prestazione olimpica, strappando il fresco primato agli atleti individuali neutrali.

BATTERIE C2 500 MASCHILE

Prima batteria

1 AIN PETROV Zakhar / KOROVASHKOV Alexey 1:38.65 SF

2 ITA CASADEI Gabriele / TACCHINI Carlo 1:39.17 SF

3 BRA NASCIMENTO GODMANN Jacky Jamael / GUIMARAES QUEIROZ Isaquias 1:39.38 QF

4 HUN ADOLF Balazs / HAJDU Jonatan Daniel 1:40.02 QF

5 ROU SPRINCEAN Ilie / NUTA Oleg 1:40.84 QF

6 GER KRETSCHMER Peter / HECKER Tim 1:41.58 QF

7 New Zealand NZL BROWN Max / CLANCY Grant 2:22.09 QF

Seconda batteria

1 CHN LIU Hao / JI Bowen 1:37.40 SF OB

2 ESP MORENO Joan Antoni / DOMINGUEZ Diego 1:37.78 SF

3 CZE FUKSA Petr / FUKSA Martin 1:41.49 QF

4 FRA LEONARD Loic / BART Adrien 1:44.00 QF

5 KAZ YEMELYANOV Sergey / KHAIDAROV Timur 1:45.94 QF

6 ANG ANTONIO Manuel / SANDA Benilson 1:51.53 QF