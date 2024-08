Calendario tennis oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 2 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Quanta Italia nel venerdì del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tanta non se n’era mai vista: siamo alle porte della zona medaglie con Lorenzo Musetti e la coppia Sara Errani/Jasmine Paolini. Ma sono due gli ostacoli che si frappongono tra gli azzurri e le rispettive finali.

Nel primo caso, quello di Musetti, c’è la sessione serale del Court Philippe Chatrier. Stavolta fortunatamente niente ultimo match e nessuna chance di disastri di programmazione stile Roland Garros versione Slam, perché con Novak Djokovic si comincerà direttamente alle 19:00. Per quanto riguarda Errani e Paolini, sono Karolina Muchova e Linda Noskova le avversarie. Attenzione perché la prima è arrivata in finale al Roland Garros 2023 in singolare giocandosela davvero fino in fondo, l’altra è tra le più importanti nuove leve del tennis ceco.

I tornei olimpici di tennis si svolgeranno fino a domenica 4 agosto. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 3 (251 Sky, condiviso con altre discipline). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO TENNIS PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 2 agosto

Court Philippe Chatrier

Sessione diurna

Ore 13:30 Auger-Aliassime (CAN) [13]-Alcaraz (ESP) [2] – Semifinale singolare maschile

A seguire Swiatek (POL) [1]-Anna-Karolina Schmiedlova (SVK) – Finale per il bronzo singolare femminile

Sessione serale – Semifinale singolare ma

Ore 19:00 Djokovic (SRB) [1]-Musetti (ITA) [11] – Semifinale singolare maschile

A seguire Siniakova/Machac (CZE)-Wang/Zhang (CHN) – Finale doppio misto

Court Suzanne Lenglen

Ore 12:00 Muchova/Noskova (CZE)-Errani/Paolini (ITA) [3] – Semifinale doppio femminile

NP Ore 13:30 Ebden/Peers (AUS)-Fritz/Paul (USA) [3] – Semifinale doppio maschile

Dabrowski/Auger-Aliassime (CAN)-Schuurs/Koolhof (NED) – Finale per il bronzo doppio misto

Bucsa/Sorribes Tormo (ESP) [8]-Andreeva/Shnaider (AIN) – Semifinale doppio femminile

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.