Calendario scherma oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 3 agosto, tv, streaming, tabellone dell’Italia

Oggi, sabato 3 agosto, va in scena la prova a squadre di sciabola femminile per quel che riguarda la scherma alle Olimpiadi 2024 di scherma. Siamo arrivati al penultimo giorno di gara sulle pedane del Grand Palais, e oggi per l’Italia si annuncia un tabellone di sofferenza.

Per provare ad arrivare in zona medaglia le sciabolatrici dovranno fare un mezzo miracolo. Il terzetto titolare sarà quello visto nella gara individuale, dove tutte le azzurre sono purtroppo uscite al primo turno. Chiara Mormile, Michela Battiston e Martina Criscio vanno a caccia del riscatto, con la riserva che sarà Irene Vecchi. L’esordio ai quarti di finale (13.00) sarà difficilissimo, contro l’Ucraina del bronzo individuale Olga Kharlan. Le ucraine sono una squadra trascinata dalla propria campionessa, numero tre del seeding e veramente difficile da battere.

In caso di miracolo le azzurre in semifinale affronteranno la vincente di Ungheria-Giappone, con le magiare nettamente favorite. Per la medaglia d’oro c’è comunque una squadra nettamente una spanna sopra le altre: la Francia. Transalpine che hanno monopolizzato la finale individuale, e al primo turno avranno un assalto di riscaldamento contro l’Algeria. Molto equilibrato l’ultimo quarto di finale, che vedrà contrapposte Corea del Sud e Stati Uniti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, gli italiani in gara nella scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 di sabato 3 agosto. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà Possibile si potranno seguire gli assalti su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 3 agosto

QUARTI DI FINALE (dalle 13.00)

1) Francia – Algeria

2) Corea del Sud – Stati Uniti

3) Ucraina – Italia

4) Giappone – Ungheria

SEMIFINALI (dalle 15.20)

1) Vincente QF1 – Vincente QF2

2) Vincente QF3 – Vincente QF4

FINALE 3°-4° POSTO (ore 19.00)

Perdente SF1 – Perdente SF2

FINALE 1°-2° POSTO (ore 20.00)

Vincente SF1 – Vincente SF2

ITALIANI IN PEDANA OGGI SCHERMA OLIMPIADI 2024

Sabato 3 agosto

Sciabola femminile: Chiara Mormile, Michela Battiston, Martina Criscio e Irene Vecchi.

PROGRAMMA SCHERMA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.