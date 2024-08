Calendario scherma oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 1 agosto, tv, streaming, tabellone dell’Italia

Terza giornata dedicata alle prove a squadre per la scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi è un giorno davvero atteso dall’Italia perchè toccherà alle fiorettiste. Il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo ha un solo obiettivo: la medaglia d’oro.

Dopo la delusione per la mancata medaglia nella gara individuale, le fiorettiste si lanciano nella prova a squadre con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio. L’Italia si presenta da numero uno del ranking mondiale e affronterà subito l’Egitto in un quarto di finale che non darà il minimo problema alle azzurre.

In semifinale l’Italia affronterà la vincente della sfida tra Polonia e Giappone. Nella parte bassa del tabellone tutto sembra apparecchiato per la sfida in semifinale tra Francia e Stati Uniti, con le americane che si presentano con l’oro e l’argento della gara individuale (Lee Kiefer e Lauren Scruggs).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, gli italiani in gara nella scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 di giovedì 1 Agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport. Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 1 Agosto

QUARTI DI FINALE (dalle 11.50)

1) Italia – Egitto

2) Polonia – Giappone

3) Francia – Canada

4) Cina – Stati Uniti

SEMIFINALI (dalle 14.50)

1) Vincente QF1 – Vincente QF2

2) Vincente QF3 – Vincente QF4

FINALE 3°-4° POSTO (ore 19.10)

Perdente SF1 – Perdente SF2

FINALE 1°-2° POSTO (ore 20.30)

Vincente SF1 – Vincente SF2

ITALIANI IN PEDANA OGGI SCHERMA OLIMPIADI 2024

Fioretto femminile: Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo

PROGRAMMA SCHERMA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.