Calendario quarti di finale volley Olimpiadi 2024: programma, orari, tv. C’è l’Italia!

Lunedì 5 agosto si giocheranno i quarti di finale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: si entra nel vivo della rassegna a cinque cerchi, con quattro scontri diretti che si preannunciano altamente spettacolari e avvincenti nella capitale francese. Il programma si aprirà alle ore 09.00 con il confronto tra Polonia e Slovenia: i Campioni d’Europa partiranno con i favori del pronostico, ma i balcanici sono galvanizzati dal successo ottenuto contro la Francia e sognano il colpaccio.

Alle ore 13.00 scenderà in campo l’Italia, pronta a incrociare il Giappone: i Campioni del Mondo sono i favoriti della vigilia, ma dovranno prestare particolare attenzione ai coriacei asiatici, solidi in difesa e garibaldini in attacco. Alle ore 17.00 spazio ai padroni di casa: la Francia è decisamente più accreditata rispetto alla Germania, ma i Campioni Olimpici dovranno prestare attenzione a Georg Grozer e compagni. Alle ore 21.00 la chiusura con il big match tra USA e Brasile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario dei quarti di finale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, con tutto il palinsesto tv e streaming dell’evento. I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1-3, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

Lunedì 5 agosto

Ore 09.00 Slovenia vs Polonia

Ore 13.00 Italia vs Giappone

Ore 17.00 Francia vs Germania

Ore 21.00 USA vs Brasile

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

