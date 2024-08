Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 6 agosto, programma, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi martedì 6 agosto va in scena l’undicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincia al mattino con il salto a ostacoli per l’equitazione, poi nel pomeriggio le Medal Race degli ILCA per la vela e la finale dei 10 m femminili per i tuffi. In serata il ciclismo su pista, la lotta e l’atletica con lancio del martello femminile, salto in lungo maschile, 1500 metri maschile, 3000 siepi femminile, 200 metri femminile.

L’Italia punta sooprattutto su Mattia Furlani (salto in lungo) e Sara Fantini (lancio del martello): sarà una delle giornate più difficili per l’Italia e si rischia di non conquistare medaglie. Da non perdere Italia-Serbia e Italia-Olanda, quarti di finale rispettivamente di volley femminile e pallanuoto femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi martedì 6 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Martedì 6 agosto

09.00 VOLLEY – Quarto di finale femminile: Cina-Turchia

09.30 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, batterie

09.30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile: Danimarca-Olanda

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead femminile, semifinale boulder

10.00 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, batterie

10.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli individuale, finale

10.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, ottavi di finale

10.00 TUFFI – 3 m maschile, turno preliminare

10.05 ATLETICA – 1500 metri femminile, batterie

10.20 ATLETICA – Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, batterie

10.50 ATLETICA – 110 ostacoli maschile, ripescaggi

11.00 BASKET – Quarti di finale maschile: Germania-Grecia

11.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, batterie

11.00 LOTTA – Greco-romana 60 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera femminile 68 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Greco-romana 130 kg, ripescaggi

11.15 ATLETICA – Salto in lungo femminile, qualificazioni

11.20 ATLETICA – 400 metri femminile, ripescaggi

11.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, batterie

11.30 LOTTA – Greco-romana 77 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Libera femminile 50 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Greco-romana 97 kg, ottavi di finale

11.50 ATLETICA – Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo B)

12.00 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, ripescaggi

12.03 VELA – Kite maschile, regate

12.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, batterie

12.13 VELA – Kite femminile, regate

12.15 VELA – 470 mista, regate

12.30 ATLETICA – 200 metri maschile, ripescaggi

12.30 SKATEBOARD – Park femminile, preliminari

12.50 LOTTA – Greco-romana 77 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera femminile 50 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Greco-romana 97 kg, quarti di finale

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, qualificazioni

13.00 VOLLEY – Quarto di finale femminile: Brasile-Repubblica Dominicana

13.10 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, quarti di finale

13.20 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, quarti di finale

13.30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile: Francia-Germania

13.50 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, quarti di finale

14.00 HOCKEY PRATO – Semifinale maschile: Olanda-Spagna

14.00 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile: Canada-Spagna

14.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, quarti di finale

14.30 BASKET – Quarti di finale maschile: Serbia-Australia

14.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, quarti di finale

14.43 VELA – ILCA 7, Medal Race

15.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, quarti di finale

15.00 TUFFI – 10 m femminile, finale

15.05 VELA – Nacra 17, regate

15.35 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile: Olanda-Italia

15.43 VELA – ILCA 6, Medal Race

17.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

17.00 VOLLEY – Quarto di finale femminile: USA-Polonia

17.30 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre femminile, qualifiche

17.30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile: Ungheria-Svezia

17.30 SKATEBAORD – Park femminile, preliminari

18.00 BASKET – Quarti di finale maschile: Francia-Canada

18.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

18.00 CALCIO – Semifinale femminile: USA-Germania

18.15 LOTTA – Greco-romana 77 kg, semifinali

18.35 LOTTA – Libera femminile 50 kg, semifinali

18.55 LOTTA – Greco-romana 97 kg, semifinali

18.59 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint maschile, primo round

19.00 HOCKEY PRATO – Semifinale maschile: Germania-India

19.00 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile: Australia-Grecia

19.14 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, primo round

19.30 LOTTA – Greco-romana 60 kg, finale per il bronzo

19.30 NUOTO ARTISTICO – Gara di gruppo, free routine

19.35 ATLETICA – 400 metri maschile, semifinali

19.55 LOTTA – Greco-romana 60 kg, finale per l’oro

20.00 ATLETICA – Lancio del martello femminile, finale

20.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, quarti di finale

20.02 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint maschile, finale per il bronzo

20.05 LOTTA – Greco-romana 130 kg, finale per il bronzo

20.07 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, semifinali

20.07 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint maschile, finale per l’oro

20.20 ATLETICA – Salto in lungo maschile, finale

20.30 LOTTA – Greco-romana 130 kg, finale per l’oro

20.35 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile: Ungheria-USA

20.50 ATLETICA – 1500 metri maschile, finale

20.50 LOTTA – Libera femminile 68 kg, finale per il bronzo

21.00 CALCIO – Semifinale femminile: Brasile-Spagna

21.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

21.00 VOLLEY – Quarto di finale femminile: Italia-Serbia

21.10 ATLETICA – 3000 siepi femminile, finale

21.15 LOTTA – Libera femminile 68 kg, finale per l’oro

21.30 BASKET – Quarti di finale maschile: Brasile-USA

21.30 BOXE – 71 kg maschile, semifinali

21.30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile: Norvegia-Brasile

21.40 ATLETICA – 200 metri femminile, finale

21.46 BOXE – 71 kg maschile, semifinali

22.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

22.02 BOXE – 50 kg femminile, semifinali

22.18 BOXE – 50 kg femminile, semifinali

22.34 BOXE – 66 kg femminile, semifinali

22.50 BOXE – 66 kg femminile, semifinali

23.06 BOXE – 60 kg femminile, finale

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI PARIGI 2024

Martedì 6 agosto

10.00 TUFFI – Trampolino da 3 metri individuale maschile, eliminatorie (Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci)

10.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli individuale, finale (Emanuele Camilli)

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead femminile, semifinale boulder (Camilla Moroni, Laura Rogora)

10.05 ATLETICA – 1500 femminili, batterie (Ludovica Cavalli, Federica Del Buono, Sintayehu Vissa)

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, batterie (Carlo Tacchini / Gabriele Casadei)

11.00 LOTTA – -50 kg femminile, ottavi e quarti (Emanuela Liuzzi)

11.15 ATLETICA – Salto in lungo femminile, qualificazioni (Larissa Iapichino)

12.03 VELA – Kite maschile, regate (Riccardo Pianosi)

12.13 VELA – Kite femminile, regate (Maggie Eillen Pescetto)

12.15 VELA – Dinghy misto, regate (Elena Berta / Bruno Festo)

12.30 ATLETICA – 200 maschili, ripescaggi (Diego Pettorossi)

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, qualificazioni (Matteo Zurloni)

13.50 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, quarti di finale

14.43 VELA – ILCA 7, Medal Race (Chiara Benini Floriani)

15.00 TUFFI – Piattaforma da 10 metri individuale femminile, finale (Sarah Jodoin Di Maria)

15.05 VELA – Multihull misto, regate (Ruggero Tita / Caterina Marianna Banti)

15.35 PALLANUOTO – Quarti di finale femminili, Olanda-Italia

15.43 VELA – Dinghy maschile, Medal Race (Lorenzo Brando Chiavarini)

17.30 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre femminile, qualificazioni (Italia: Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster)

18.15 LOTTA – -50 kg femminile, semifinali

19.14 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, primo turno (Italia: Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

19.30 NUOTO ARTISTICO – Squadre, routine libera (Italia)

19.35 ATLETICA – 400 maschili, semifinali (Luca Sito)

19.57 ATLETICA – Lancio del martello femminile, finale (Sara Fantini)

20.07 ATLETICA – 400 ostacoli femminili, semifinali (Ayomide Folorunso)

20.15 ATLETICA – Salto in lungo maschile, finale (Mattia Furlani)

20.50 ATLETICA – 1500 maschili, finale (Pietro Arese)

21.00 VOLLEY – Quarti di finale femminili, Italia-Serbia

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.