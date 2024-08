Calendario nuoto artistico oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 5 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, lunedì 5 agosto, prende il via il percorso del nuoto artistico in questa edizione 2024 delle Olimpiadi di Parigi. Nella piscina francese la danza in vasca regalerà non poche emozioni e in casa Italia si vorrà stupire, in una disciplina cambiata rispetto al passato e in cui il mutamento sostanziale nel sistema di valutazione potrebbe portare a dei riscontri inattesi.

La prima prova in programma sarà la routine tecnica della squadra. Ricordiamo che in totale saranno tre le routine con le ragazze in acqua: tecnico, libero e acrobatic. La somma dei punteggi andrà a determinare la classifica finale per le medaglie. Pertanto, bisognerà trovare fin da subito la perfezione per non avere sgradite sorprese.

Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino saranno le ragazze che competeranno con il team. Le nostre portacolori vorranno mettere in acqua leggiadria e precisione, anche per non vivere l’incubo di “basemark” che tanta contrarietà ha generato tra le varie squadre nelle ultime rassegne internazionali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del nuoto artistico e le azzurre in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO ARTISTICO OGGI

Lunedì 5 agosto

19.30 Routine tecnica squadra

AZZURRE IN GARA

Lunedì 5 agosto

19.30 Routine tecnica squadra – Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino

PROGRAMMA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.