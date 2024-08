Calendario Europei softball 2024: programma, orari, tv, streaming. Quando gioca l’Italia

Prossimi al via gli Europei di softball, per un’edizione numero 24 che andrà in scena a Utrecht e dintorni. Un contesto tutto olandese, dunque, per la rassegna che assume qui una certa importanza, specie dopo le faccende Mondiali che si sono viste nel pieno dell’estate.

Per questa edizione una formula particolare, che vede le migliori 8 del panorama continentale giocare i gruppi Y e X e le altre provare a infilarsi nel novero delle migliori attraverso un’unica via d’uscita, il primo posto nei raggruppamenti da A a D. Un concetto complicato che verrà replicato anche nel baseball tra un anno, ma che intanto si ha là dove l’Italia cercherà di chiudere la stagione della squadra azzurra con un sorriso continentale.

Gli Europei di softball andranno in scena dal 1° al 7 settembre. Non è prevista ad oggi copertura tv, quella streaming la si può raggiungere dietro abbonamento a baseballeurope.tv.

CALENDARIO EUROPEI SOFTBALL 2024

Domenica 1 settembre

Ore 9:00 Francia-Danimarca (Girone A) a Utrecht (Field 2)

Ore 9:00 Slovacchia-Bulgaria (Girone C) a De Bilt

Ore 9:00 Finlandia-Ucraina (Girone C) a Nieuwegein

Ore 11:30 Croazia-Ungheria (Girone D) a Utrecht (Field 2)

Ore 11:30 Belgio-Polonia (Girone B) a De Bilt

Ore 11:30 Svezia-Austria (Girone D) a Nieuwegein

Ore 12:30 Israele-Grecia (Girone Y) a Utrecht

Ore 14:00 Ucraina-Slovacchia (Girone C) a Utrecht (Field 2)

Ore 14:00 Svizzera-Francia (Girone A) a De Bilt

Ore 14:00 Bulgaria-Finlandia (Girone C) a Nieuwegein

Ore 15:00 Gran Bretagna-Italia (Girone Y) a Utrecht

Ore 16:30 Ungheria-Austria (Girone D) a Utrecht (Field 2)

Ore 16:30 Malta-Belgio (Girone B) a De Bilt

Ore 16:30 Svezia-Croazia (Girone D) a Nieuwegein

Ore 17:30 Spagna-Paesi Bassi (Girone X) a Utrecht

Ore 20:30 Germania-Cechia (Girone X) a Utrecht

Lunedì 2 settembre

Ore 9:30 Ungheria-Svezia (Girone D) a Utrecht (Field 2)

Ore 10:00 Italia-Israele (Girone Y) a Utrecht

Ore 10:00 Danimarca-Svizzera (Girone A) a De Bilt

Ore 10:00 Bulgaria-Ucraina (Girone C) a Nieuwegein

Ore 12:00 Polonia-Malta (Girone D) a Utrecht (Field 2)

Ore 12:30 Gran Bretagna-Grecia (Girone Y) a Utrecht

Ore 12:30 Austria-Croazia (Girone D) a De Bilt

Ore 12:30 Finlandia-Slovacchia (Girone C) a Nieuwegein

Ore 14:30 Germania-A1 (Girone X) a Utrecht (Field 2)

Ore 15:00 Cechia-Spagna (Girone X) a Utrecht

Ore 17:00 Israele-Gran Bretagna (Girone Y) a Utrecht (Field 2)

Ore 17:30 Grecia-Italia (Girone Y) a Utrecht

Ore 20:00 Cechia-Paesi Bassi (Girone X) a Utrecht

Ore 20:00 A1-D1 (Girone X) a De Bilt

Ore 20:00 B1-C1 (Girone Y) a Nieuwegein

Martedì 3 settembre

Ore 12:00 B1-Israele (Girone Y) a Utrecht (Field 2)

Ore 12:30 C1-Italia (Girone Y) a Utrecht

Ore 12:30 Spagna-Germania (Girone X) a De Bilt

Ore 14:30 Cechia-A1 (Girone X) a Utrecht (Field 2)

Ore 15:00 Paesi Bassi-D1 (Girone X) a Utrecht

Ore 15:00 A2-B2 (Girone F Placement Round) a De Bilt

Ore 15:00 D4-B3 (Girone G Placement Round) a Nieuwegein

Ore 17:00 Grecia-B1 (Girone Y) a Utrecht (Field 2)

Ore 17:30 Gran Bretagna-C1 (Girone Y) a Utrecht

Ore 17:30 D2-C2 (Girone F Placement Round) a De Bilt

Ore 17:30 C4-D3 (Girone F Placement Round) a Nieuwegein

Ore 20:00 Spagna-D1 (Girone X) a Utrecht

Ore 20:00 A1-Paesi Bassi (Girone X) a De Bilt

Ore 20:00 A3-B3 (Girone G Placement Round) a Nieuwegein

Mercoledì 4 settembre

Ore 12:00 Israele-C1 (Girone Y) a Utrecht (Field 2)

Ore 12:30 D1-Germania (Girone X) a Utrecht

Ore 12:30 C4-D4 (Girone G Placement Round) a Nieuwegein

Ore 14:30 B1-Gran Bretagna (Girone Y) a Utrecht (Field 2)

Ore 15:00 A1-Spagna (Girone X) a Utrecht

Ore 15:00 B3-D3 (Girone G Placement Round) a De Bilt

Ore 15:00 C2-A2 (Girone F Placement Round) a Nieuwegein

Ore 17:00 B2-D2 (Girone F Placement Round) a Utrecht (Field 2)

Ore 17:30 D1-Cechia (Girone X) a Utrecht

Ore 17:30 C4-A3 (Girone G Placement Round) a De Bilt

Ore 17:30 C1-Grecia (Girone Y) a Nieuwegein

Ore 20:00 Italia-B1 (Girone Y) a Utrecht

Ore 20:00 B1-C3 (Girone G) a De Bilt

Ore 20:00 Paesi Bassi-Germania (Girone X) a Nieuwegein

Giovedì 5 settembre

Ore 9:30 X5-Y5 (Girone E Placement Round) a Utrecht (Field 2)

Ore 10:00 Y6-X4 (Girone E Placement Round) a Utrecht

Ore 12:00 X6-Y4 (Girone E Placement Round) a Utrecht (Field 2)

Ore 12:30 X3-Y1 (Girone Z Super Round) a Utrecht

Ore 14:30 Y5-X4 (Girone E Placement Round) a Utrecht (Field 2)

Ore 15:00 Y3-X1 (Girone Z Super Round) a Utrecht

Ore 15:00 A3-C3 (Girone E Placement Round) a De Bilt

Ore 17:00 X6-Y6 (Girone E Placement Round) a Utrecht (Field 2)

Ore 17:30 X2-Y2 (Girone Z Super Round) a Utrecht

Ore 17:30 C4-B3 (Girone E Placement Round) a De Bilt

Ore 17:30 D2-A2 (Girone F Placement Round) a Nieuwegein

Ore 20:00 Y1-X1 (Girone Z Super Round) a Utrecht

Ore 20:00 C3-D3 (Girone G Placement Round) a De Bilt

Ore 20:00 C2-B2 (Girone G Placement Round) a Nieuwegein

Venerdì 6 settembre

Ore 9:30 X5-Y4 (Girone E Placement Round) a Utrecht (Field 2)

Ore 10:00 Y3-X2 (Girone Z Super Round) a Utrecht

Ore 12:00 X6-Y5 (Girone E Placement Round) a Utrecht (Field 2)

Ore 12:30 X3-Y2 (Girone Z Super Round) a Utrecht

Ore 14:30 Y6-X5 (Girone E Placement Round) a Utrecht (Field 2)

Ore 15:00 X2-Y1 (Girone Z Super Round) a Utrecht

Ore 15:00 D4-B3 (Girone G Placement Round) a Nieuwegein

Ore 17:00 X4-Y4 (Girone E Placement Round) a Utrecht (Field 2)

Ore 17:30 Y3-X3 (Girone Z Super Round) a Utrecht

Ore 17:30 F4-F3 (Girone F Placement Round) a De Bilt

Ore 17:30 A3-D3 (Girone G Placement Round) a Nieuwegein

Ore 20:00 Y2-X1 (Girone Z Super Round) a Utrecht

Ore 20:00 F2-F1 (Girone F Placement Round) a De Bilt

Ore 20:00 D4-C3 (Girone G Placement Round) a Nieuwegein

Sabato 7 settembre

Ore 14:00 Finale 3° posto (Z4-Z3)

Ore 16:30 Finale 1° posto (Z2-Z1)

PROGRAMMA EUROPEI SOFTBALL 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv su abbonamento