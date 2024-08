Calendario basket oggi, orari Olimpiadi 2024: programma quarti di finale, tv, streaming

Si entra nel vivo del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Mandata in archivio la fase a gironi sono in programma oggi martedì 6 agosto i quarti di finale che definiranno le quattro squadre semifinaliste della kermesse a Cinque Cerchi.

S’incomincia alle 11:00 con la sfida tra Germania e Grecia, con i tedeschi campioni del Mondo che hanno chiuso il girone B con tre vittorie in altrettante partite – compresa quella contro la Francia padrona di casa – mentre la Nazionale di coach Vasillis Spanoulis è passata come una delle due migliori terze, complice un solo successo nell’ultima giornata contro l’Australia. Alle 14:30 toccherà proprio agli Aussie scendere in campo contro la temibile Serbia di Nikola Jokic, che ha completato la prima fase nel gruppo C al secondo posto dietro solo agli Stati Uniti detentori del titolo olimpico.

Nel tardo pomeriggio, alle ore 18:00, ecco la Francia a fare gli onori di casa contro il sorprendente Canada che ha estromesso dal torneo nientedimeno che la Spagna di Sergio Scariolo, vincendo tutte e tre i match fin qui disputati che gli hanno consentito di issarsi in prima posizione nel girone A – i Bleus cercheranno di fare bene di fronte al pubblico amico. Completa il programma dei quarti di finale l’incrocio tra gli Stati Uniti ed il Brasile alle ore 21:30: gli americani vogliono proseguire la marcia finora trionfale per conquistare l’ennesimo oro olimpico, con i verde-oro che cercheranno di mettere in difficoltà le stelle NBA.

Di seguito andiamo quindi a riepilogare il calendario e la programmazione per seguire i quarti di finale, che si svolgeranno nella splendida cornice della Bercy Arena di Parigi (Francia) dopo che la prima fase si era disputata al Pierre Mauroy Stadium di Lille. Buon divertimento a tutti con il torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024!

CALENDARIO BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Martedì 6 agosto

Quarti di finale

Ore 11:00 Germania-Grecia

Ore 14:30 Serbia-Australia

Ore 18:00 Francia-Canada

Ore 21:30 Stati Uniti Brasile

CALENDARIO BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.